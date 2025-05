Eta Aquáridas: como foi a chuva de meteoros que ocorreu durante a madrugada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Entre os dias 19 de abril e 28 de maio, a Terra está cruzando a trilha de detritos deixada pelo cometa Halley, gerando um dos espetáculos celestes mais aguardados do ano: a chuva de meteoros Eta Aquáridas. Em 2025, o ponto alto do fenômeno ocorreu na madrugada desta terça-feira (6/5), entre 2h e 4h, quando o planeta passou pela região mais densa da trilha.

A Eta Aquáridas é conhecida pela velocidade impressionante dos meteoros, que atravessam a atmosfera a cerca de 65 km por segundo, deixando rastros luminosos no céu. No hemisfério sul, onde as condições de visibilidade são mais favoráveis, a expectativa é que fossem vistos até 50 meteoros por hora — número cinco vezes maior que o observado no hemisfério norte. Como a Lua se pôs antes do amanhecer, por volta das 3h, o céu mais escuro favoreceu ainda mais a observação.

Os meteoros são “riscos de luz” que cruzam o céu. Eles são formados por fragmentos minúsculos de poeira e rocha que se desprenderam do cometa Halley em suas passagens pelo Sistema Solar. Quando esses detritos entram na atmosfera da Terra em alta velocidade — cerca de 65 quilômetros por segundo — eles queimam e criam os famosos “rastros de estrela cadente”.

Embora a chuva tenha atingido seu auge neste início do mês de maio, ela continua ativa até o dia 21, com uma diminuição gradual na frequência dos meteoros.

Meteors from this morning.

The last 3 are likely eta Aquariids. The eta Aquariid meteor shower is currently active and expected to peak on the night of 5/5-5/6.

The source of the eta Aquariid meteor shower is the famous comet 1P/Halley "Halley's Comet". pic.twitter.com/ZXEzbRituE — EricTheCat ???????? (@EricTheSpaceCat) May 4, 2025

O cometa Halley, oficialmente chamado de 1P/Halley, foi observado pela primeira vez em 240 a.C., mas somente no século XVIII o astrônomo britânico Edmond Halley comprovou sua periodicidade. Ele determinou que o cometa retorna ao interior do Sistema Solar a cada 76 anos. A última aparição foi em 1986, e o próximo retorno está previsto para 2061.

Nas redes sociais, a beleza da Eta Aquáridas motivou registros ao redor do mundo. Na Indonésia, uma fotógrafa capturou uma cena espetacular da Via Láctea com meteoros visíveis durante a madrugada do dia 4 de maio. Nos Estados Unidos, internautas compartilharam imagens e vídeos das estrelas cadentes em estados como Minnesota, Maryland e Idaho — este último palco de uma impressionante bola de fogo logo após o pôr do sol.

The Eta Aquariid meteor shower sighting in Pocatello, Idaho. ??

pic.twitter.com/1IFwuSVi27 — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) May 4, 2025

Olney, MD - Last night — a glowing eta Aquariid meteor streaking across the sky! The eta Aquariids will peak on Tuesday 6th May 2025. #MeteorShower pic.twitter.com/9m5E6Yf2Oa — MyDrone.Pro (@MyDronePro) May 3, 2025

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Delailah Bee (@itsmedelailahbee)