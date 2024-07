A cidade de Nova York é comumente retratada em diversos filmes e séries com histórias de "fim do mundo", mas na terça-feira (16) um meteoro real caiu sobre a icônica Estátua da Liberdade, antes de se desintegrar acima da região de Manhattan, afirmou o NASA's Meteor Watch em uma publicação no Facebook.

Moradores inundaram as redes sociais com imagens de uma bola de fogo cortando os céus, descrevendo ainda a sensação de um terremoto, e outros evocando o som de uma tempestade.

"A 34.000 milhas [54 quilômetros] por hora, o meteoro desceu em um ângulo íngreme a apenas 18 graus da vertical, passando sobre a Estátua da Liberdade antes de se desintegrar 29 milhas [47 quilômetros] acima do centro de Manhattan", escreveu a agência espacial americana nas redes sociais na terça-feira.

Imagens de uma câmera de segurança enviada à American Meteor Society (AMS) mostraram um clarão brilhante no céu de Wayne, uma cidade no estado de Nova Jersey, vizinha de Nova York.

A AMS recebeu um total de 43 relatos de testemunhos ligados ao meteoro, segundo seu site.

A Nasa afirmou em sua atualização que "esta trajetória é muito grosseira e incerta; é baseada nos poucos relatos de testemunhas oculares e não há dados de câmeras ou de satélites atualmente disponíveis para refinar a solução".

Nenhum meteorito foi produzido.

Segundo a Nasa, "relatórios de atividade militar nas proximidades do momento da bola de fogo" explicariam os relatos de tremores e estrondos.

