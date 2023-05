Pico da chuva de meteoros Eta Aquáridas ocorre neste final de semana

Maior ocorrência será a partir das 3h (foto: Reprodução/ Observatório Heller & Jun)



O céu do Brasil será iluminado pela chuva de meteoros Eta Aquáridas, que terá seu pico nas noites desta sexta-feira (5/5) e deste sábado (6/5). A ocorrência do maior número de meteoros é a partir das 3h, mas podem ser observados desde o início da noite.









"A Eta Aquáridas é uma chuva de meteoros da média, capaz de produzir até 50 meteoros por hora no seu pico de atividade. Esse é um evento especial de ser visto do Hemisfério Sul. O ponto onde as pessoas devem observar é a direção nordeste", explica o prof. dr. Carlos Jung, do Observatório Heller & Jung.





O Cometa Halley, oficialmente designado 1P/Halley, é visível na Terra a cada 75–76 anos. Ele é o único cometa de curto período que é regularmente visível a olho nu e o único cometa, também a olho nu, a aparecer nos céus duas vezes durante uma só geração humana. A última aparição dele foi em 1986, e seu retorno está marcado para 2061.