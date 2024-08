Há 15 anos, um casal do Reino Unido conheceu a geleira de Rhône, nos Alpes Suíços, e aproveitaram para registrar o momento. A foto tirada na época mostra o desenvolvedor de software Duncan Porter ao lado da esposa Helen em uma bela paisagem coberta de gelo.

Recentemente, os dois decidiram voltar ao local e tirar uma nova foto. O casal ficou impressionado com a diferença na quantidade de gelo do ambiente. "Quinze anos menos um dia entre essas fotos. Tirada hoje na geleira do Rhône, na Suíça. Não vou mentir, isso me fez chorar", compartilhou Duncan no X, antigo Twitter.

Na primeira foto, o gelo é tanto que se destaca diante dos demais elementos da paisagem. Na segunda imagem, o lago aparece descongelado e as rochas se tornaram aparentes diante da ausência da neve. A situação levanta uma grande reflexão sobre os impactos ambientais ao longo de um curto período de tempo.

Ao The Guardian, Duncan relatou que a foto original ficava na cozinha do casal em um porta-retratos. Após 15 anos, eles decidiram retornar ao local para refazer o registro, e levaram as duas filhas, Maisie e Emily, para verem a paisagem.

"Obviamente, a circunstância desta foto foi drasticamente diferente", disse Duncan. "Achei realmente inacreditável", acrescentou Helen. Nos comentários da publicação na rede social, os internautas também se chocaram com a mudança.



Um dos seguidores ainda comentou que passou pela mesma situação, mas em outro lugar. "O mesmo acontece comigo quando vou a Graubünden (também na Suíça) e vejo o estado das geleiras ao redor da passagem de Bernina; reduziram drasticamente ao longo dos 25 anos em que estive lá".



