A Nasa, a agência espacial americana, publicou um estudo que listou cinco regiões do planeta Terra onde o calor pode tornar a sobrevivência humana impossível nos próximos 50 anos. A lista inclui áreas do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte e do Sudeste do Brasil. O estudo foi conduzido por Colin Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, e publicado na revista científica Science Advances.





Além das áreas inabitáveis, o estudo também aponta que, no mesmo período, algumas regiões já não permitirão a formação de vida. Em fevereiro deste ano, a Nasa já havia apontado que o planeta Terra está 1,5 grau mais quente.





Os pesquisadores usaram imagens de satélite e projeções da temperatura de bulbo úmido, aquela mais baixa que pode ser alcançada apenas pela evaporação da água. Além da temperatura, também levou-se em conta a umidade do ar.





De acordo com os estudiosos, a junção da temperatura igual ou superior a 37ºC e umidade do ar acima de 70% é o que dá início aos problemas de saúde. O corpo consegue se manter suando a 45°C com 20% de umidade. Mas, com a umidade acima de 40%, pode ser letal, já que a capacidade de suar e dissipar calor se reduz. Não se sabe como os seres humanos podem se adaptar a altas temperaturas por vários dias.





Segundo o estudo, continuada a tendência de aquecimento, essas temperaturas extremas vão se tornar progressivamente mais elevadas e frequentes ao longo das próximas décadas. Além do Brasil, a lista inclui o Sul da Ásia, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, além de partes da China e Sudeste Asiático.