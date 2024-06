Uberlândia recebe exposição de conscientização sobre câncer colorretal

A partir de hoje, o Centro Administrativo Municipal recebe uma exposição imersiva de conscientização sobre o câncer colorretal. A campanha em Uberlândia é promovida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida.



Entre hoje e sexta-feira (28), os visitantes poderão conferir a exposição no saguão do bloco 1.



O local traz informações sobre a doença que atinge o intestino grosso e pode ser prevenida, reduzindo, assim, o risco de sequelas e morte. Haverá acompanhamento de profissionais do instituto e poderão entrar em uma estrutura inflável que simula o intestino.



Essa imersão vai trazer ao visitante as diferentes condições do órgão, uma oportunidade de aprender sobre autocuidado, prevenção, hábitos saudáveis de alimentação e diagnóstico precoce.



A doença

O câncer de colorretal é o terceiro tipo de tumor mais comum na população brasileira, segundo o Ministério da Saúde. São mais de 45 mil novos casos por ano, de acordo com estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca).



A doença tem como característica tumores que se iniciam na parte do intestino grosso, chamada cólon, e no reto, que corresponde ao final do intestino. Segundo o Ministério da Saúde, os sinais e sintomas mais comuns são “presença de sangue nas fezes; dor e cólica abdominal frequente com mais de 30 dias de duração; alteração no ritmo intestinal de início recente - quando um indivíduo que tinha o funcionamento intestinal normal passa a ter diarreia ou constipação -; emagrecimento rápido e não intencional; anemia, cansaço e fraqueza”.