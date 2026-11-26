Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Projetada pela empresa Escape como parte de sua tradicional linha Vista, a eVista King XL Wide/Tall redefine o conceito de casa minúscula ao apostar em espaço ampliado. Construída sobre um trailer de três eixos, a estrutura tem 12,8 metros de comprimento e 3,5 metros de largura, dimensões que criam a sensação de um apartamento sobre rodas. A área externa combina madeira com acabamento escuro e janelas de moldura preta.

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Espaço interno e área externa

A entrada da residência ocorre por uma grande varanda telada. O espaço oferece área para mobília e permite relaxar ao ar livre sem picadas de insetos. Portas duplas abrem caminho da varanda para a sala de estar, onde a metragem ampla se evidencia.

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A sala comporta um sofá grande, lareira elétrica, televisão e estantes, com uma mesa de jantar posicionada em frente ao envidraçamento generoso. Um sistema de ar-condicionado mini-split e um ventilador de teto controlam a temperatura. O acabamento interno apresenta drywall, madeira e piso vinílico, com pé-direito de 2,7 metros de altura.

Cozinha prática e banheiro

A cozinha prioriza a funcionalidade para o formato de casa compacta, reunindo bancadas de quartzo, armários superiores e inferiores, despensa ampla e equipamentos integrados:

pia em aço inoxidável;

fogão por indução;

forno combinado de convecção e micro-ondas;

geladeira com freezer;

lava-louças.

O banheiro também aproveita a largura da estrutura e conta com chuveiro amplo com fechamento em vidro, armários, lavadora e secadora de roupas, bem como uma pia com bancada de quartzo idêntica à da cozinha.

Quarto térreo e valores

O quarto fica situado na extremidade da casa. Em razão do projeto de piso único, o morador consegue ficar totalmente em pé e caminhar pelo cômodo, sem depender de escadas para mezaninos com tetos baixos. O quarto inclui cama king-size, janelas grandes, armário embutido e compartimentos para armazenamento.

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A eVista King XL Wide/Tall está à venda a partir de US$ 119.315, cerca de R$ 695 mil. Como não há dados divulgados sobre os custos de entrega, compradores devem contatar a Escape diretamente.