Um casal comprou uma casa da década de 1950 em Boulder, no Colorado, mantida pela mesma família durante 63 anos. O imóvel apresentava estrutura sólida, mas precisava de reformas após décadas sem renovações. Os novos proprietários planejaram executar as obras em etapas e enfrentaram a necessidade de encontrar moradia durante a execução dos trabalhos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A cidade recebe turistas o ano inteiro, fator que encarece hotéis e aluguéis de temporada. As tarifas locais atingem valores ainda mais altos durante os meses de verão e o período de chegada dos estudantes universitários. Para evitar diárias de centenas de dólares, os donos decidiram morar em um trailer dobrável comprado há 20 anos para acampamentos.

Adaptação no terreno da propriedade

O quintal da residência possui mais de um terço de acre, dimensão ampla para os padrões locais. Esse espaço comportou o trailer, utilizado anteriormente em viagens pelo Canadá e pela fronteira com o México. A permanência por mais de poucas semanas no veículo representou uma experiência inédita para o casal.

Com as extremidades abertas e o teto elevado, o trailer media aproximadamente 15 pés de comprimento, 7 pés de altura e 7 pés de largura. O interior continha duas camas de casal com colchões de espuma e uma mesa pequena com assentos integrados. As refeições costumavam ser feitas no pátio externo.

Desafios diários e economia na reforma

A preparação da comida apresentou desafios após a demolição da cozinha da casa, que deixou o imóvel sem pia e eletrodomésticos. O casal optou por não ligar a pia do trailer devido ao receio de mofo. A higienização de frutas e vegetais ocorreu no banheiro da residência, mantido em funcionamento contínuo.

Para contornar a ausência de estrutura de limpeza e evitar atrair animais indesejados, os donos adotaram louças descartáveis e aparelhos conectados a tomadas externas:

forno elétrico de bancada;

panela de cozimento lento;

forno micro-ondas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vivência de três meses no quintal exigiu tolerar inconvenientes diários, incluindo o uso frequente de extensões elétricas. A alternativa poupou milhares de dólares que seriam direcionados a acomodações provisórias, permitindo que a economia financiasse a reforma da casa. Com as obras praticamente finalizadas, os proprietários ocupam a cozinha recém-construída da residência.