Homem reaproveita paletes velhos para construir uma pequena cabana, mas o refúgio sobre blocos de concreto ganha uma segunda função que vai além do descanso

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Em um tutorial no YouTube, o criador do canal "Robe the Builder" demonstrou a construção de um refúgio com oficina anexa utilizando paletes de madeira descartados. O projeto feito à mão teve custo quase nulo, embora o valor total não tenha sido divulgado. A estrutura serve para oficinas, depósitos, abrigo de caça ou espaço infantil, exigindo consulta prévia às normas de construção locais.

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Cuidados com os paletes

Antes de iniciar o trabalho com ferramentas básicas sem fio, como furadeira e serra sabre, a seleção da madeira requer atenção. O usuário deve procurar peças com o carimbo HT, sigla referente ao tratamento térmico.

Organizar e empilhar o material por tamanho agiliza o processo. O planejamento da fundação precisa respeitar as medidas originais dos paletes, evitando cortes desnecessários na madeira.

Montagem da cabana

A construção inicia com o nivelamento do terreno e a instalação de blocos de concreto. Para impedir o afundamento dos suportes, o idealizador cavou buracos, preenchendo o fundo com feltro de construção e areia compactada.

Os paletes foram fixados sobre os blocos com parafusos de madeira. Nas paredes, o primeiro nível fica apoiado pelas extremidades curtas, enquanto o segundo nível se apoia nas extremidades longas. Para fechar o exterior, foram aplicadas tábuas largas, frequentemente obtidas sem custo ou a preços baixos em serrarias que descartam essas sobras.

A estrutura recebeu teto inclinado com manta de subcobertura, portas reaproveitadas e janela. A oficina acoplada ganhou cobertura levemente inclinada de plástico ondulado para escoar água da chuva. Na parte interna, o piso recebeu isolamento com isopor e compensado, as paredes ganharam drywall e um fogão a lenha foi instalado.

Reforço e isolamento térmico

Para eliminar a oscilação natural dos paletes, o construtor fixou sobras de madeira como travas em ângulo de 45 graus nos cantos internos. Peças de madeira tipo 2x4 ou toras retas no topo das paredes criam uma base firme para sustentar o teto.

O isolamento térmico das paredes pode receber placas de espuma sob o revestimento externo. Outra opção consiste em aplicar barreira de vapor e preencher os vãos entre as ripas internas com materiais reciclados antes do drywall: jeans velho, jornal ou lã.

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Para a cobertura, as alternativas para melhorar o acabamento incluem ripamento vertical impermeabilizado com calafetação entre frestas, telhas de madeira sobrepostas feitas de paletes, chapas de estanho, plástico ondulado ou painéis asfálticos ondulados.