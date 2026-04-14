Como montar uma área de churrasco em casa ou apartamento gastando muito pouco

Ter um cantinho para churrasco em casa não precisa ser um sonho distante, mesmo para quem mora em apartamento ou tem pouco espaço. Com criatividade e escolhas inteligentes, é possível montar uma área gourmet funcional e aconchegante sem comprometer o orçamento. O segredo está em focar em soluções portáteis e multifuncionais.

O planejamento é a chave para aproveitar cada centímetro disponível. Seja em uma varanda, um pequeno quintal ou até mesmo um canto da cozinha, a escolha dos itens certos fará toda a diferença. O objetivo é criar um ambiente que facilite o preparo dos alimentos e convide à confraternização.

Leia Mais

A churrasqueira é o ponto de partida

Esqueça as grandes e caras estruturas de alvenaria. O mercado oferece excelentes opções de churrasqueiras portáteis que se adaptam a diferentes necessidades. Modelos elétricos são ideais para varandas de apartamentos, pois não produzem fumaça e são mais fáceis de limpar. Antes de comprar, no entanto, é fundamental verificar as regras do seu condomínio para garantir que o uso desse tipo de equipamento é permitido na varanda.

Para quem não abre mão do sabor defumado, as churrasqueiras a carvão compactas, conhecidas como "bafo" ou "bola", são uma ótima alternativa para quintais. Já as versões a gás oferecem praticidade e controle de temperatura, funcionando de maneira semelhante a um fogão.

Otimizando o espaço com móveis inteligentes

Uma pequena bancada ou um carrinho de apoio com rodinhas é fundamental para organizar os utensílios, os temperos e a tábua de corte. Esses móveis podem ser deslocados conforme a necessidade e guardados em outro local após o uso, liberando a circulação.

Pense na verticalidade para economizar espaço. Prateleiras ou painéis perfurados na parede servem para pendurar espetos, pegadores e outros acessórios. Para os assentos, bancos, puffs ou cadeiras dobráveis são perfeitos, pois podem ser guardados facilmente quando o churrasco acabar.

Decoração que cria o clima

Para deixar o ambiente mais acolhedor, invista em detalhes que não pesam no bolso. Um varal de luzes amarelas, por exemplo, transforma a atmosfera durante a noite, criando um cenário perfeito para reuniões com amigos e familiares.

Vasos com temperos como alecrim, manjericão e pimenta não só decoram como também podem ser usados no preparo das carnes. Além de úteis, eles trazem um toque de frescor e cor ao espaço, complementando a decoração de forma simples e barata.

Checklist para montar seu espaço gourmet

Churrasqueira portátil: elétrica, a gás ou a carvão, de acordo com seu espaço e as regras do local.

Bancada de apoio: um carrinho com rodinhas ou uma pequena mesa dobrável serve para preparar os alimentos.

Utensílios essenciais: um bom kit com pegador, faca de corte e tábua de madeira.

Assentos práticos: bancos, puffs ou cadeiras dobráveis que podem ser guardados facilmente.

Toque verde e iluminação: vasos de plantas e um cordão de luzes para finalizar a decoração. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.