Como montar uma área de churrasco em casa ou apartamento gastando muito pouco
Veja dicas de decoração, modelos de churrasqueiras e soluções criativas para criar um espaço gourmet funcional e aconchegante no seu lar
compartilheSIGA
Ter um cantinho para churrasco em casa não precisa ser um sonho distante, mesmo para quem mora em apartamento ou tem pouco espaço. Com criatividade e escolhas inteligentes, é possível montar uma área gourmet funcional e aconchegante sem comprometer o orçamento. O segredo está em focar em soluções portáteis e multifuncionais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O planejamento é a chave para aproveitar cada centímetro disponível. Seja em uma varanda, um pequeno quintal ou até mesmo um canto da cozinha, a escolha dos itens certos fará toda a diferença. O objetivo é criar um ambiente que facilite o preparo dos alimentos e convide à confraternização.
Leia Mais
Cozinha de apartamento pequeno: saiba como deixá-la funcional
Guia do churrasco barato: 5 carnes saborosas que não pesam no bolso
A churrasqueira é o ponto de partida
Esqueça as grandes e caras estruturas de alvenaria. O mercado oferece excelentes opções de churrasqueiras portáteis que se adaptam a diferentes necessidades. Modelos elétricos são ideais para varandas de apartamentos, pois não produzem fumaça e são mais fáceis de limpar. Antes de comprar, no entanto, é fundamental verificar as regras do seu condomínio para garantir que o uso desse tipo de equipamento é permitido na varanda.
Para quem não abre mão do sabor defumado, as churrasqueiras a carvão compactas, conhecidas como "bafo" ou "bola", são uma ótima alternativa para quintais. Já as versões a gás oferecem praticidade e controle de temperatura, funcionando de maneira semelhante a um fogão.
Otimizando o espaço com móveis inteligentes
Uma pequena bancada ou um carrinho de apoio com rodinhas é fundamental para organizar os utensílios, os temperos e a tábua de corte. Esses móveis podem ser deslocados conforme a necessidade e guardados em outro local após o uso, liberando a circulação.
Pense na verticalidade para economizar espaço. Prateleiras ou painéis perfurados na parede servem para pendurar espetos, pegadores e outros acessórios. Para os assentos, bancos, puffs ou cadeiras dobráveis são perfeitos, pois podem ser guardados facilmente quando o churrasco acabar.
Decoração que cria o clima
Para deixar o ambiente mais acolhedor, invista em detalhes que não pesam no bolso. Um varal de luzes amarelas, por exemplo, transforma a atmosfera durante a noite, criando um cenário perfeito para reuniões com amigos e familiares.
Vasos com temperos como alecrim, manjericão e pimenta não só decoram como também podem ser usados no preparo das carnes. Além de úteis, eles trazem um toque de frescor e cor ao espaço, complementando a decoração de forma simples e barata.
Checklist para montar seu espaço gourmet
Churrasqueira portátil: elétrica, a gás ou a carvão, de acordo com seu espaço e as regras do local.
Bancada de apoio: um carrinho com rodinhas ou uma pequena mesa dobrável serve para preparar os alimentos.
Utensílios essenciais: um bom kit com pegador, faca de corte e tábua de madeira.
Assentos práticos: bancos, puffs ou cadeiras dobráveis que podem ser guardados facilmente.
Toque verde e iluminação: vasos de plantas e um cordão de luzes para finalizar a decoração.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.