Cozinha integrada à sala ainda faz sentido? Pedido que arquitetos não recebiam havia sete anos reacende discussão sobre como dividir os ambientes da casa

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O conceito aberto não perdeu espaço, mas atingiu um novo nível de maturidade na arquitetura e no design de interiores. Durante anos, a derrubada irrestrita de paredes e a integração total dos ambientes reinaram absolutas. Contudo, a convivência diária revelou desafios práticos que impulsionaram uma evolução natural da tendência: o uso de divisórias inteligentes, leves e flexíveis, capazes de isolar ou integrar conforme a necessidade do momento.

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O ruído de eletrodomésticos, a dispersão de vapores e a falta de refúgios privativos mostraram as limitações do espaço 100% contínuo. Assistir à televisão ou ler na sala enquanto outra pessoa cozinha ou utiliza a coifa expõe o impacto da sobreposição de sons no mesmo ambiente, estimulando a busca por soluções mais equilibradas.

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Para os profissionais do setor, o caminho atual não é voltar a erguer paredes pesadas de alvenaria, mas sim adotar estruturas de transição dinâmica. A proposta combina o melhor dos dois mundos: a generosidade espacial e a luminosidade da planta integrada com a funcionalidade de fechar áreas específicas quando a rotina exige foco ou descanso.

Privacidade, acústica e eficiência energética

Com a presença consolidada do home office na rotina das famílias, delimitar cantos silenciosos tornou-se essencial. Participar de videochamadas ou executar tarefas que exigem alta concentração em residências onde hall, sala, cozinha e circulação formam um único vão livre tornou-se um desafio acústico complexo.

O conforto térmico é outro ponto decisivo nessa transformação. Ambientes amplos e sem qualquer barreira exigem potência excessiva de condicionadores de ar e aquecedores, já que o ar refrigerado ou aquecido se dispersa com facilidade e sobe por escadas abertas, pesando na conta de luz. Ao criar a possibilidade de fechamento temporário, os moradores climatizam apenas o cômodo em uso, promovendo eficiência energética sem abrir mão do conforto.

Vidro canelado e sistemas deslizantes em destaque

As soluções contemporâneas apostam em materiais que preservam a claridade e o senso de amplitude. Divisórias estruturadas com vidro canelado e perfis metálicos finos despontam como tendência absoluta, permitindo que a luz natural atravesse os cômodos enquanto garantem privacidade visual sutil e retenção de ruídos e odores de preparo.

Painéis deslizantes embutidos no teto, portas articuladas e trilhos com fechamento suave oferecem a maleabilidade de esconder a cozinha ou fechar o escritório durante o expediente de trabalho, voltando a abrir todo o espaço nos momentos de lazer e recepção de convidados.

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Prever essas divisórias modulares desde a fase de projeto garante versatilidade a longo prazo e evita reformas complexas no futuro. Com a evolução dos sistemas e materiais, a arquitetura residencial reafirma a integração dos espaços, mas com a flexibilidade necessária para atender às diferentes dinâmicas da vida cotidiana.