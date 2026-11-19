Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Em Bron, na França, um locador social testa a instalação de aparelhos conectados nos aquecedores de água elétricos de seus inquilinos. O dispositivo adapta a produção de água quente ao consumo real de cada família, com economia média anual estimada entre 70 e 100 euros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A tecnologia atua em um ponto crítico do orçamento doméstico: a água quente corresponde a 20% das despesas de energia das famílias e figura como o segundo maior gasto energético residencial, superado apenas pelo aquecimento do imóvel. Cerca de 40% das residências contam com esse tipo de aquecedor.

Leia Mais

A iniciativa ocorre em um cenário no qual cerca de 12 milhões de pessoas enfrentam a precariedade energética na França, dificuldade evidenciada no pagamento das contas. A questão motivou a instituição do dia nacional contra a precariedade energética no país, celebrado em 18 de novembro.

Funcionamento e perfil de economia

Desenvolvido pela empresa Elax Energies, sediada na Bretanha, o aparelho conectado já equipou 100 mil lares. O sistema realiza uma avaliação do consumo nos primeiros dias de uso e passa a regular a temperatura conforme a rotina dos moradores. O procedimento evita manter o aquecedor em temperatura máxima durante a madrugada quando o banho é tomado pela manhã.

A contenção média nas despesas fica perto de 20%. Em entrevista à emissora "franceinfo", o fundador da Elax Energies, Thomas Tirtiaux, pontuou as variações de rendimento conforme a capacidade do equipamento:

aparelhos com volume a partir de 300 litros usados abaixo do potencial, como por pessoas idosas que moram sozinhas, podem render de 200 a 250 euros de economia anual;

aquecedores pequenos, com volume inferior a 100 litros, tornam a solução menos interessante financeiramente.

Investimento e durabilidade

O equipamento custa 150 euros e tem o valor pago pela Alliade Habitat, o maior locador social da região de Auvergne-Rhône-Alpes. O diretor de valorização do patrimônio da organização, Sylvain Giraud, declarou que o custo do dispositivo compensa diante dos ganhos obtidos pelos inquilinos, especialmente em um cenário de preços variáveis na eletricidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A aplicação da ferramenta também diminui a pegada de carbono e estende a vida útil dos aquecedores de água em cerca de cinco anos. A Alliade Habitat planeja conectar todos os aquecedores de suas unidades habitacionais no intervalo de um ano e meio.