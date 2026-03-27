Sua conta de luz está alta? Veja os eletrodomésticos que mais gastam

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A conta de luz pesa cada vez mais no orçamento dos brasileiros. E, com as previsões de aumento nas tarifas de energia para 2026, economizar se tornou uma necessidade. Muitas vezes, os vilões do alto consumo estão dentro de casa, operando silenciosamente. Entender quais eletrodomésticos mais gastam é o primeiro passo para usar a energia de forma mais consciente e eficiente.

Alguns aparelhos são conhecidos pelo alto consumo, mas o impacto de cada um na fatura mensal pode surpreender. Ar-condicionado, geladeira e, principalmente, o chuveiro elétrico lideram a lista dos que mais demandam energia elétrica em uma residência.

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O chuveiro elétrico é frequentemente o maior vilão da conta de luz. Em média, ele pode ser responsável por até 25% do valor total da sua conta. Esse impacto é ainda mais significativo nas regiões Sul e Sudeste do país, onde o uso de água quente é mais intenso, podendo representar uma fatia ainda maior do consumo durante os horários de pico.

Como economizar: dicas práticas para o dia a dia

Pequenas mudanças de hábito podem gerar uma grande economia no fim do mês. Veja como otimizar o uso dos principais aparelhos:

Chuveiro elétrico : limite o tempo dos banhos e, sempre que possível, utilize a chave na posição “verão”. Essa simples mudança reduz significativamente o consumo de energia, pois a potência usada para aquecer a água é menor.

Ar-condicionado : mantenha portas e janelas fechadas para não sobrecarregar o aparelho. Limpe os filtros regularmente e ajuste a temperatura para um nível confortável, entre 23°C e 24°C. Temperaturas muito baixas disparam o consumo.

Geladeira: verifique se as borrachas de vedação estão em bom estado e evite abrir a porta sem necessidade. Não guarde alimentos quentes, pois isso força o motor a trabalhar mais. Mantenha a parte de trás do aparelho limpa e desencostada da parede.

Modo standby: aparelhos em modo de espera continuam consumindo energia. Embora o gasto individual seja pequeno, a soma de vários dispositivos (TV, micro-ondas, videogame) pode representar um valor considerável na conta. Desligue-os da tomada quando não estiverem em uso.

Lavadora de roupas: acumule a maior quantidade possível de roupas para lavar de uma só vez, aproveitando a capacidade máxima da máquina. Utilize a quantidade correta de sabão para evitar enxágues extras. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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