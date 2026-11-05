Um item que supermercados descartam pode virar aliado do seu jardim: baldes alimentícios ganham nova função com dois cuidados antes de receber as plantas

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Baldes são itens úteis na jardinagem para transportar terra, preparar adubos ou improvisar bancadas de cultivo. Nos Estados Unidos, comprar uma unidade nova de 5 galões custa cerca de 4 dólares (aproximadamente 3,70 euros), enquanto a tampa sai por 2 dólares (cerca de 1,90 euros). Esses valores elevam os custos de quem mantém uma horta inteira.

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Para economizar, muitos cultivadores recorrem ao reaproveitamento de materiais. Um local comum da rotina urbana descarta frequentemente dezenas desses recipientes resistentes e de padrão alimentício: o setor de panificação e confeitaria.

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Por que padarias descartam tantos recipientes

Conforme informações do site "HouseDigest", diversos ingredientes de confeitaria chegam em baldes plásticos: açúcar, farinha, glacê, creme de manteiga e massas prontas para bolo. Quando os produtos acabam, essas embalagens viram resíduos descartados diariamente pelos estabelecimentos.

Setores de padaria de supermercados e redes como Safeway, Sam's Club e Dunkin Donuts acumulam estoques desses itens sem reutilizá-los. O material frequentemente termina em caçambas de lixo, transformando esses locais em fontes para quem busca baldes gratuitos.

Como conseguir os recipientes

Para conseguir as unidades, a orientação do "HouseDigest" envolve falar diretamente com a gerência da loja. O ideal é ligar ou comparecer ao balcão durante horários calmos.

O interessado deve explicar que procura recipientes alimentícios vazios para jardinagem, aceita modelos sem tampa e pretende lavá-los por conta própria. Algumas lojas doam os materiais para liberar espaço, enquanto outras cobram valores reduzidos.

O site relata o caso de um usuário que encontrou uma loja de rosquinhas vendendo baldes de 3 e 5 galões por 1 dólar cada. Outros locais cobram entre 1 e 2 dólares (cerca de 0,93 a 1,86 euros), preço muito inferior ao de peças novas.

Vantagens e usos no jardim

Esses baldes existem em modelos redondos ou quadrados, normalmente com capacidades de 3 ou 5 galões. Por terem armazenado comida, o plástico de padrão alimentício não libera substâncias indesejadas no solo do cultivo.

Antes do uso, o "HouseDigest" indica lavar o plástico com água quente e sabão para retirar restos de glacê ou creme. Depois de secos, os recipientes servem para plantar tomates, armazenar água, transportar terra ou palha e montar composteiras.

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O uso desses recipientes integra práticas sustentáveis, a exemplo da cidade francesa de Saint-Tropez, que fornece pequenos baldes para moradores separarem resíduos alimentares, matéria que representa quase 30% do lixo doméstico.