Fechadura com biometria vale a pena? Veja os prós e contras

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Perder as chaves de casa ou ficar trancado para fora é um transtorno que a tecnologia busca resolver com as fechaduras biométricas. Esses dispositivos prometem aposentar os chaveiros e oferecer mais segurança usando a sua impressão digital para liberar o acesso. A ideia de abrir a porta com um toque é atraente, mas é importante analisar os prós e contras antes de fazer o investimento.

A grande vantagem é a praticidade. Com uma fechadura digital, você não precisa mais se preocupar em carregar chaves, que podem ser perdidas, roubadas ou esquecidas. O acesso é rápido e simplificado, ideal para quem chega em casa com as mãos ocupadas por sacolas de compras ou com crianças no colo.

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A segurança também é um ponto forte. A impressão digital é única, o que torna a cópia de uma chave praticamente impossível. Muitos modelos registram quem entrou e em que horário, permitindo um controle de acesso detalhado. Além disso, elimina-se o risco de arrombamentos por meio de técnicas que exploram fechaduras convencionais.

O que considerar antes da compra

O custo é um dos principais fatores a serem avaliados. Fechaduras com biometria têm um valor inicial mais alto que os modelos tradicionais. Os preços podem variar de R$ 280 para modelos básicos a mais de R$ 3.000 para versões premium importadas, dependendo da marca, das funcionalidades e da complexidade da instalação, que em alguns casos exige um profissional, com mão de obra variando entre R$ 150 e R$ 500 dependendo da complexidade.

Outro ponto de atenção é a dependência de energia. A maioria funciona com pilhas ou baterias, que precisam ser trocadas periodicamente, geralmente a cada 6 a 12 meses em uso normal (10-15 aberturas diárias). Embora muitos modelos emitam avisos de bateria fraca, uma falha de energia pode ser um problema. Por isso, é fundamental escolher um dispositivo que ofereça um método de abertura de emergência, como uma chave física ou uma entrada micro-USB para alimentação externa.

A tecnologia também pode apresentar falhas. Leitores biométricos podem ter dificuldade em reconhecer digitais molhadas, sujas ou de pessoas com a pele muito seca, como idosos. É preciso verificar a qualidade do sensor e se o modelo escolhido é adequado ao ambiente de instalação, especialmente em áreas externas, expostas à chuva e ao sol.

Antes de decidir, verifique a compatibilidade da fechadura com a sua porta (a maioria funciona bem em portas com espessura entre 3,5 cm e 6 cm), a durabilidade da bateria informada pelo fabricante e a existência de funções extras, como a criação de senhas temporárias para visitantes ou a integração com aplicativos de celular, que podem agregar ainda mais conveniência ao sistema.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.