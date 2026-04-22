Biometria no celular: por que é a forma mais segura de proteger seu aparelho

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Esquecer senhas complexas é coisa do passado. Hoje, a biometria, seja pelo reconhecimento facial ou pela impressão digital, se consolidou como o principal método para desbloquear smartphones e autorizar transações. Mas o que torna essa tecnologia tão segura e conveniente?

Ao utilizar características físicas únicas do seu corpo, o sistema biométrico garante que apenas você possa acessar o dispositivo, tornando-o mais protegido contra acessos indevidos. No entanto, especialistas alertam que, diferente de uma senha, dados biométricos não podem ser alterados caso sejam expostos em uma violação de segurança.

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Por que a biometria é mais segura que senhas?

A superioridade da biometria em relação às senhas tradicionais se baseia em alguns pilares fundamentais:

Unicidade: cada impressão digital e estrutura facial possui padrões únicos, tornando extremamente difícil a replicação por terceiros.

Conveniência e rapidez: o desbloqueio é praticamente instantâneo, eliminando a necessidade de digitar combinações de caracteres e agilizando o uso de aplicativos e pagamentos.

Proteção contra acesso remoto: diferentemente de senhas que podem ser roubadas em ataques de phishing ou vazamentos de servidores, os dados biométricos são criptografados e armazenados localmente no seu aparelho, em uma área de hardware segura (como o Secure Enclave, da Apple). Porém, é importante destacar que, em caso de vazamento, dados biométricos não podem ser trocados como uma senha, tornando sua proteção ainda mais crítica.

Mitos comuns sobre a biometria

Um dos mitos mais comuns é que o reconhecimento facial pode ser facilmente enganado por uma foto. Nos sistemas modernos, como o Face ID, isso é falso. A tecnologia utiliza sensores 3D para mapear a profundidade e a estrutura do rosto, garantindo que apenas a pessoa real, e não uma imagem, possa desbloquear o aparelho.

Apesar da alta segurança, nenhum sistema é infalível. Casos de spoofing, técnica em que sensores são enganados com réplicas de impressões digitais ou rostos, já foram registrados, embora se tornem mais difíceis com o avanço da tecnologia. Por isso, a recomendação de especialistas é combinar a biometria com senhas fortes em um sistema de autenticação de múltiplos fatores (MFA) para maximizar a segurança, especialmente em aplicativos sensíveis.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.