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Cozinhas modernas: o guia de tendências para um espaço funcional

Veja como unir estética e praticidade com as principais novidades em design, cores e materiais para transformar o coração da sua casa sem reformas

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
10/04/2026 12:20 - atualizado em 10/04/2026 12:20

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Cozinhas modernas: o guia de tendências para um espaço funcional
Cozinhas modernas priorizam ilhas centrais e design integrado, unindo funcionalidade e beleza ao coração do lar. crédito: TrueCreatives

A cozinha deixou de ser apenas um espaço para preparar refeições e se consolidou como o verdadeiro coração da casa: um local de convivência, integração e criatividade. As tendências de cozinhas modernas refletem essa mudança, priorizando designs que unem beleza, funcionalidade e tecnologia. Se você deseja renovar seu espaço sem a necessidade de uma grande reforma, explore as principais novidades que estão moldando os ambientes mais inspiradores.

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Integração é a palavra-chave

O conceito de cozinha aberta, integrada à sala de estar ou de jantar, continua em alta. Essa configuração promove a socialização e cria uma sensação de amplitude. As ilhas centrais são as estrelas dessa tendência, servindo como bancada de preparo, área para refeições rápidas e ponto de encontro. Para espaços menores, as penínsulas são uma excelente alternativa, pois otimizam a circulação sem abrir mão da funcionalidade.

Cores: do neutro ao novo neutro

A paleta de cores para cozinhas modernas é marcada pela sofisticação e pelo aconchego. Tons neutros como branco, cinza e bege continuam sendo uma base segura, mas os tons terrosos (terracota, areia e marrom) ganham destaque por trazerem calor ao ambiente. A grande novidade é a ascensão do verde escuro, que surge como um "novo neutro", oferecendo profundidade e um toque de natureza. Acabamentos foscos (matte) são preferidos por sua elegância e por não evidenciarem marcas de dedos.

Materiais que conectam com a natureza

A busca por materiais naturais e sustentáveis é uma macrotendência no design de interiores. Na cozinha, isso se traduz no uso de:

  • Madeira: Presente em armários, painéis e detalhes, a madeira aquece o ambiente e cria um contraste interessante com superfícies mais frias.

  • Pedras: Mármore, granito e, principalmente, o quartzo, são escolhas populares para bancadas devido à sua durabilidade e estética refinada.

  • Metais: Detalhes em preto, dourado ou cobre em torneiras, puxadores e luminárias adicionam um ponto de sofisticação.



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2.jpg SrdjanPav de Getty Images Signature



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3.jpg Curtis Adams de Pexels



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4.jpg Dwi Setyo de Pexels



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5.jpg Curtis Adams de Pexels



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6.jpg CGI STUDIO de CGI STUDIO



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7.jpg Rana Matloob Hussain de Pexels



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8.jpg Isaak Jahn de Pexels

 







Design minimalista e funcional

O lema "menos é mais" define os armários das cozinhas modernas. O design prioriza linhas retas, superfícies lisas e a ausência de puxadores aparentes. Sistemas de abertura por toque (push-to-open) ou com perfis de alumínio embutidos garantem um visual limpo e contínuo. A organização interna é fundamental, com divisórias inteligentes e soluções que otimizam cada centímetro.

Iluminação estratégica e eletrodomésticos embutidos

Uma boa iluminação transforma qualquer espaço. O projeto luminotécnico moderno combina diferentes fontes de luz: uma iluminação geral eficiente, pendentes sobre a ilha ou bancada para criar um foco de interesse e fitas de LED sob os armários superiores para iluminar a área de trabalho. Complementando o visual clean, os eletrodomésticos embutidos (forno, micro-ondas, cooktop e geladeira) se integram perfeitamente ao mobiliário, criando uma estética coesa e organizada.

Como adaptar as tendências sem grandes reformas?

Não é preciso quebrar paredes para modernizar sua cozinha. Pequenas mudanças podem ter um grande impacto:

  1. Troque os puxadores: Substituir os puxadores antigos por modelos mais modernos pode renovar a aparência dos armários.

  2. Pinte ou adesive: Use tintas específicas ou adesivos vinílicos para mudar a cor dos armários ou dos azulejos.

  3. Invista em iluminação: Instale um pendente novo ou adicione fitas de LED sob os armários.

  4. Organize e desapegue: Manter as bancadas livres e os armários organizados reforça a estética minimalista.

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  5. Adicione acessórios: Use plantas, potes de tempero elegantes e utensílios de madeira para trazer elementos naturais e cor ao ambiente.

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