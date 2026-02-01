Nunca deixe a porta do forno aberta depois de cozinhar: sua cozinha pode ser destruída

O hábito de usar o forno elétrico ou a gás no dia a dia muitas vezes é aprendido pela observação, passado de pais para filhos, de geração em geração. Entre esses costumes está o de deixar a porta do forno aberta depois de assar, prática comum em muitas cozinhas.

Embora pareça uma forma simples de aproveitar o calor que sobrou ou de esfriar o forno mais rápido, esse hábito pode trazer efeitos indesejados para o ambiente, para os móveis, para os eletrodomésticos ao redor e até para a segurança da casa.

Por que deixar a porta do forno aberta faz mal para a cozinha?

Quando você abre a porta logo depois de desligar o forno, o ar interno ainda está muito quente, muitas vezes passando dos 100°C. Esse ar sobe de forma concentrada e constante, sempre para as mesmas áreas: armários superiores, portas de madeira, rodapés de móveis, puxadores, bancadas e eletrodomésticos próximos.

Com o tempo, essa exposição repetida pode causar desgaste lento, mas contínuo. Materiais como MDF, laminados plásticos, fórmica, colas e vernizes não são feitos para receber jatos de ar muito quente com frequência, principalmente em cozinhas planejadas, em que o forno fica embutido ou colado nos armários.

Quais danos o forno com ventilação forçada pode causar nos móveis?

Com a popularização do forno de circulação de ar quente (forno de convecção), o volume de ar aquecido liberado depois do uso ficou ainda maior. O interior atinge altas temperaturas em menos tempo e, ao abrir a porta logo após o uso, todo esse ar sai de uma vez, com força e em direção sempre às mesmas superfícies.

Alguns itens são especialmente sensíveis à ação do calor concentrado. Abaixo estão exemplos de elementos que podem ser prejudicados quando se mantém o hábito de deixar a porta do forno bem aberta após o uso:

Áreas mais sensíveis à exposição constante ao calor Armários superiores O calor que sobe sempre no mesmo ponto pode causar inchaço, empenamento ou perda do revestimento ao longo do tempo.