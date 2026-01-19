Coloque uma esponja dentro da geladeira e em poucos dias você irá se agradecer
interior da geladeira sofre variações de umidade e temperatura sempre que a porta é aberta, o que favorece o surgimento de odores e o acúmulo de poças d'água
compartilheSIGA
Colocar uma esponja dentro da geladeira pode parecer um truque simples, mas se tornou um aliado importante para manter a organização, reduzir odores e preservar melhor os alimentos. A esponja certa, posicionada no local adequado, ajuda a controlar a umidade interna, evita respingos acumulados nas prateleiras e contribui para uma rotina de limpeza mais prática e planejada no dia a dia da casa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Por que colocar uma esponja na geladeira pode mudar a rotina?
O interior da geladeira sofre variações constantes de umidade e temperatura sempre que a porta é aberta, o que favorece o surgimento de odores e o acúmulo de pequenas poças de água. A presença de uma esponja limpa, usada da forma correta, funciona como um filtro que absorve parte dessa umidade e ajuda a manter o ambiente mais estável para frutas, verduras e outros alimentos sensíveis.
Em poucos dias, é possível notar que as gavetas ficam menos encharcadas, principalmente quando há muitas folhas e legumes armazenados, e que as prateleiras permanecem visivelmente mais secas. Esse cuidado simples reduz o esforço na hora da faxina mais pesada e contribui para um uso mais racional do espaço, já que a sujeira não se espalha com tanta facilidade entre potes, garrafas e embalagens.
Como usar a esponja na geladeira para controlar umidade e odores?
Para aproveitar ao máximo a esponja na geladeira, o primeiro passo é escolher o tipo adequado. Modelos comuns de espuma, sem parte abrasiva, tendem a ser mais indicados, desde que sejam novos e destinados exclusivamente ao interior do eletrodoméstico, evitando qualquer resíduo de detergente ou gordura.
Leia Mais
Depois da escolha, a forma de posicionar a esponja faz diferença no resultado. Em geral, ela é colocada nas áreas em que mais se acumula umidade, como gavetas de legumes ou prateleiras próximas ao reservatório de água, sempre longe do contato direto com alimentos abertos. Alguns cuidados práticos podem ser seguidos:
- Colocar a esponja seca na gaveta de hortaliças para absorver o excesso de umidade.
- Trocar ou lavar a esponja com frequência para evitar odores indesejados.
- Evitar contato direto com alimentos abertos ou sem embalagem.
- Reservar uma esponja exclusiva para a geladeira, sem uso em outras áreas.
Quais cuidados evitam problemas ao usar esponja dentro da geladeira?
Embora o truque da esponja na geladeira seja simples, alguns erros comuns podem prejudicar o resultado. Um deles é deixar a esponja úmida demais, o que, em vez de reduzir, pode aumentar a umidade interna e favorecer mau cheiro, bolor e até contaminação cruzada entre alimentos.
Outro cuidado importante é a frequência de substituição, já que a esponja funciona como um coletor de partículas e líquidos e precisa ser renovada para não se tornar um foco de sujeira. Para manter o truque eficiente e alinhado à organização da cozinha, alguns hábitos simples ajudam nesse processo:
Verificar
Observe a esponja sempre que a geladeira for organizada ou limpa.
Descartar
Troque imediatamente ao notar odor forte, mofo ou alteração de cor.
Higienizar
Use água quente e sabão neutro, deixando secar completamente.
Renovar
Defina um período médio de troca, como a cada uma ou duas semanas.
Como integrar a esponja à organização e limpeza da geladeira?
Além de absorver umidade, a esponja pode apoiar uma rotina mais estratégica de organização interna. Ao observar os pontos em que ela mais fica úmida, torna-se mais fácil identificar prateleiras desreguladas, recipientes que vazam ou alimentos guardados sem proteção adequada, ajudando a reduzir desperdícios.
Outra forma de integrar esse recurso é combiná-lo com outros elementos já usados na organização, como potes com tampa, etiquetas e divisórias. Assim, a esponja deixa de ser um truque isolado e passa a fazer parte de um conjunto de ações voltadas para um ambiente interno mais limpo, funcional e de manutenção simples.
Em quanto tempo a esponja mostra resultado na geladeira?
Os efeitos do uso da esponja na geladeira não costumam demorar para aparecer. Em poucos dias já é possível notar redução de pequenas poças de água nas prateleiras e gavetas, além de um ambiente interno visualmente mais seco, sobretudo em geladeiras muito movimentadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ao longo das semanas, a combinação de troca periódica da esponja, limpeza regular e melhor acondicionamento dos alimentos tende a consolidar o resultado. O truque se transforma em um hábito de manutenção contínua, que ajuda a manter o interior do eletrodoméstico mais organizado, com menos cheiro forte e uma faxina mais rápida e planejada.