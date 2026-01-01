Pouca gente sabe, mas esquentar água ou leite no micro-ondas pode ser perigoso

Esquentar água ou leite no micro-ondas faz parte da rotina de muitas casas, pela rapidez e praticidade. Porém, esse hábito pode trazer riscos pouco comentados, principalmente quando o líquido esquenta acima do ponto em que normalmente começa a ferver. Entender esses detalhes ajuda a tornar o uso do forno micro-ondas mais seguro, especialmente em casas com crianças e pessoas idosas.

Como o superaquecimento acontece no micro-ondas?

O micro-ondas esquenta alimentos e bebidas por meio de ondas que fazem as moléculas de água vibrarem rapidamente, gerando calor de dentro para fora. Diferente do fogão, em que o calor vem da chama e se espalha pela panela, o aquecimento no micro-ondas pode ser irregular, com partes mais quentes e outras mais frias.

Em líquidos muito "limpos", sem açúcar, pó ou outras partículas, a temperatura pode passar do ponto de fervura sem formar bolhas visíveis. Esse fenômeno, chamado de superaquecimento, é mais comum em recipientes muito lisos, como vidro polido ou cerâmica esmaltada, e quando o líquido é aquecido por muito tempo em potência alta.

Esquentar água no micro-ondas é perigoso?

Esquentar água no micro-ondas não é proibido, mas exige controle e atenção para evitar superaquecimento e liberação súbita de vapor quente. O risco aumenta quando a água é aquecida por muito tempo seguido, sem pausas, e quando o recipiente é enchido quase até a borda.

Algumas situações deixam o aquecimento de água e outras bebidas mais imprevisível e perigoso, favorecendo transbordamentos e queimaduras. Nessas condições, um simples movimento pode fazer o líquido borbulhar de repente.

Recipientes muito lisos, sem ranhuras ou marcas internas;

Uso da potência máxima por um período longo, sem intervalos;

Ausência de qualquer objeto sólido dentro do copo ou da xícara;

Líquido parado, sem ter sido mexido antes ou depois do aquecimento.

Quando esquentar água no micro-ondas pode ser perigoso