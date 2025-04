Isopor no micro-ondas é seguro ou não? Descubra se é mito ou verdade

Você pediu comida por delivery, ela chegou um pouco fria e bateu aquela dúvida: será que dá pra colocar esse isopor no micro-ondas? Parece inofensivo, mas essa prática é muito mais arriscada do que parece tanto para a sua saúde quanto para o próprio eletrodoméstico.







A seguir, explicamos se isopor pode ir no micro-ondas, por que ele oferece risco, quais materiais são seguros e o que mais deve ser evitado para garantir que seu aparelho dure mais e sua comida não venha com ingredientes indesejados.







Isopor no micro-ondas: mito ou verdade?







É mito e com potencial de perigo. O isopor (poliestireno expandido) não é próprio para ir ao micro-ondas. O isopor libera substâncias tóxicas ao ser aquecido, como o estireno, que está associado a riscos para a saúde.







Além disso, ele pode derreter com facilidade, deformando e até colando no prato do micro-ondas. Em casos mais extremos, pode iniciar combustão, especialmente em tempos mais longos.







Existe algum tipo de isopor que pode ir no micro-ondas?







Sim, mas com ressalvas. Algumas embalagens são feitas com poliestireno termorresistente, que aguenta temperaturas mais altas. Esses modelos devem estar claramente identificados com o símbolo de micro-ondas (normalmente um quadradinho com ondas ou o aviso “microwave safe”).







Mas atenção, mesmo esses materiais não devem ser usados por longos períodos no aparelho, são indicados apenas para aquecimentos rápidos e em potências mais baixas.













O que pode ir no micro-ondas com segurança?







Tire suas dúvidas sobre o que é liberado e o que é proibido ir no micro-ondas:







Materiais liberados









vidro temperado e cerâmica (sem detalhes metálicos);

plásticos com selo “BPA free” e indicação para micro-ondas;

papel toalha, papel-manteiga e guardanapo (com moderação e por pouco tempo);

potes de vidro refratário.









Sempre retire a tampa ou use tampa própria com furinhos para evitar pressão interna.







O que não pode ir de jeito nenhum no micro-ondas?







Atenção para s itens a seguir que não podem ser levados ao micro-ondas:









isopor comum;

alumínio e papel-alumínio;

metais em geral (inclusive detalhes dourados em pratos);

plásticos descartáveis ou reciclados (tipo marmitex);

papel com tinta ou plástico filme sem especificação para uso térmico;

sacolas plásticas e potes de sorvete ou margarina.









Esses materiais podem derreter, soltar toxinas ou provocar faíscas, prejudicando o funcionamento do aparelho.