Limpeza de calhas: o guia definitivo para evitar infiltrações em casa

As fortes chuvas que atingiram diversas cidades brasileiras recentemente e causaram transtorno em um dos principais hospitais de Belo Horizonte. O Hospital João XXIII , no Centro da capital, chegou a ficar alagado por causa do grande volume de chuvas e acúmulo de folhas nas calhas da instituição. Esse problema acendeu um alerta para um problema silencioso, mas com potencial destrutivo em residências: a falta de manutenção nas calhas. Um simples entupimento causado por folhas, galhos e outros detritos pode causar infiltrações, danificar a pintura, comprometer a estrutura do telhado e até gerar mofo nas paredes internas.

Manter o sistema de escoamento de água limpo é uma tarefa preventiva essencial. A manutenção pode ser feita sem a necessidade de contratar um profissional, desde que sejam tomados os devidos cuidados. No entanto, para quem não se sente seguro com trabalho em altura, a contratação de um serviço especializado é a alternativa mais recomendada para evitar acidentes.





Com que frequência devo limpar as calhas?

A recomendação geral é realizar a limpeza duas vezes ao ano. O ideal é fazer uma vistoria no final do outono, para retirar o acúmulo de folhas secas, e outra no início da primavera, preparando a casa para as chuvas mais intensas do verão. No entanto, se o imóvel estiver localizado perto de muitas árvores, pode ser necessário verificar as calhas a cada três ou quatro meses. Para reduzir a frequência da limpeza e o acúmulo de sujeira, considere instalar telas ou grades protetoras sobre as calhas.

Ferramentas necessárias para a limpeza

Para realizar o serviço de forma eficiente e segura, você precisará de alguns itens básicos. A maioria deles é encontrada facilmente em casas ou lojas de materiais de construção. A lista inclui:

luvas de borracha resistentes;

escada estável e segura;

balde ou saco para coletar os resíduos;

pá pequena de jardinagem ou espátula;

mangueira com esguicho de pressão.

Passo a passo para uma manutenção segura

Com as ferramentas em mãos, o processo de limpeza é direto. É fundamental priorizar a segurança em todas as etapas. Nunca realize a limpeza em dias de chuva ou com ventos fortes e mantenha distância de fios elétricos. Use uma escada estável, sempre posicionada em uma superfície firme e nivelada.

Posicione a escada com segurança: certifique-se de que a escada está bem apoiada e, se possível, peça para alguém segurá-la enquanto você sobe. Evite se esticar demais para alcançar pontos distantes; é melhor descer e reposicionar a escada. Remova a sujeira maior: usando as luvas, retire manualmente folhas, galhos e qualquer detrito maior que encontrar ao longo da calha. Coloque tudo no balde para facilitar o descarte. Raspe os resíduos acumulados: utilize a pá de jardinagem ou uma espátula para raspar a sujeira mais compactada e o lodo que fica preso no fundo da calha. Lave com a mangueira: com a calha livre dos detritos maiores, use a mangueira para lavar todo o canal. Comece pela extremidade oposta à saída de água e direcione o fluxo para o bocal, empurrando a sujeira restante. Verifique o escoamento: observe se a água está descendo livremente pelo condutor vertical. Um fluxo fraco pode indicar um entupimento no cano. Se isso ocorrer, insira a mangueira por baixo para tentar desalojar a obstrução.

