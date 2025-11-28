Assine
overlay
Início Casa e Decoração
EVITE ESTRAGOS

Limpeza de calhas: o guia definitivo para evitar infiltrações em casa

Saiba qual a frequência ideal, as ferramentas corretas e o passo a passo para fazer a manutenção e proteger sua casa de danos causados pela chuva

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/11/2025 08:46 - atualizado em 28/11/2025 10:02

compartilhe

SIGA
x
Se a drenagem da casa não estiver funcionando da forma correta, com as calhas cheias de detritos, a tendência é que se formem poças de água e um ambiente úmido, propício para virar um cartão de visitas para o cupim. Por isso, a limpeza das calhas é fundamental.
Manter o sistema de escoamento de água limpo é uma tarefa preventiva essencial. crédito: Flickr Diego Rossetti

As fortes chuvas que atingiram diversas cidades brasileiras recentemente e causaram transtorno em um dos principais hospitais de Belo Horizonte. O Hospital João XXIII, no Centro da capital, chegou a ficar alagado por causa do grande volume de chuvas e acúmulo de folhas nas calhas da instituição. Esse problema acendeu um alerta para um problema silencioso, mas com potencial destrutivo em residências: a falta de manutenção nas calhas. Um simples entupimento causado por folhas, galhos e outros detritos pode causar infiltrações, danificar a pintura, comprometer a estrutura do telhado e até gerar mofo nas paredes internas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Manter o sistema de escoamento de água limpo é uma tarefa preventiva essencial. A manutenção pode ser feita sem a necessidade de contratar um profissional, desde que sejam tomados os devidos cuidados. No entanto, para quem não se sente seguro com trabalho em altura, a contratação de um serviço especializado é a alternativa mais recomendada para evitar acidentes.

Com que frequência devo limpar as calhas?

A recomendação geral é realizar a limpeza duas vezes ao ano. O ideal é fazer uma vistoria no final do outono, para retirar o acúmulo de folhas secas, e outra no início da primavera, preparando a casa para as chuvas mais intensas do verão. No entanto, se o imóvel estiver localizado perto de muitas árvores, pode ser necessário verificar as calhas a cada três ou quatro meses. Para reduzir a frequência da limpeza e o acúmulo de sujeira, considere instalar telas ou grades protetoras sobre as calhas.

Sua casa livre de poeira: como melhorar a qualidade do ar dentro dela

Ferramentas necessárias para a limpeza

Para realizar o serviço de forma eficiente e segura, você precisará de alguns itens básicos. A maioria deles é encontrada facilmente em casas ou lojas de materiais de construção. A lista inclui:

  • luvas de borracha resistentes;

  • escada estável e segura;

  • balde ou saco para coletar os resíduos;

  • pá pequena de jardinagem ou espátula;

  • mangueira com esguicho de pressão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Passo a passo para uma manutenção segura

Com as ferramentas em mãos, o processo de limpeza é direto. É fundamental priorizar a segurança em todas as etapas. Nunca realize a limpeza em dias de chuva ou com ventos fortes e mantenha distância de fios elétricos. Use uma escada estável, sempre posicionada em uma superfície firme e nivelada.

  1. Posicione a escada com segurança: certifique-se de que a escada está bem apoiada e, se possível, peça para alguém segurá-la enquanto você sobe. Evite se esticar demais para alcançar pontos distantes; é melhor descer e reposicionar a escada.

  2. Remova a sujeira maior: usando as luvas, retire manualmente folhas, galhos e qualquer detrito maior que encontrar ao longo da calha. Coloque tudo no balde para facilitar o descarte.

  3. Raspe os resíduos acumulados: utilize a pá de jardinagem ou uma espátula para raspar a sujeira mais compactada e o lodo que fica preso no fundo da calha.

  4. Lave com a mangueira: com a calha livre dos detritos maiores, use a mangueira para lavar todo o canal. Comece pela extremidade oposta à saída de água e direcione o fluxo para o bocal, empurrando a sujeira restante.

  5. Verifique o escoamento: observe se a água está descendo livremente pelo condutor vertical. Um fluxo fraco pode indicar um entupimento no cano. Se isso ocorrer, insira a mangueira por baixo para tentar desalojar a obstrução.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bh chuva minas-gerais rachaduras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay