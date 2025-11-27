Rodapé sem poeira por mais tempo: o truque do lenço amaciante
Item de secadora tem propriedades que repelem o pó e facilitam a limpeza; veja como usar o produto sem danificar os diferentes tipos de material
Manter o rodapé limpo parece uma batalha constante contra a poeira. No entanto, um truque simples com um item comum em lavanderias está ganhando popularidade por prolongar a sensação de limpeza: usar lenços amaciantes, aqueles feitos para secadoras de roupa.
A eficácia do método está nas propriedades antiestáticas desses lenços. Ao passá-los na superfície, eles não só removem a poeira, como deixam uma camada fina que repele novas partículas. Isso significa que os rodapés ficam limpos por muito mais tempo, diminuindo a frequência da faxina.
Apesar de prático, o truque exige atenção ao tipo de material do seu rodapé. Em superfícies resistentes como PVC e poliestireno, o uso é mais seguro. Já em rodapés de madeira ou MDF, os componentes químicos do lenço podem, com o tempo, danificar o acabamento. O mesmo vale para paredes pintadas com tintas à base de água, que podem ficar com uma aparência engordurada.
Para evitar surpresas, a recomendação é sempre fazer um teste em uma área pequena e escondida. Observe se ocorre alguma reação indesejada, como manchas ou descoloração, antes de aplicar o produto em toda a extensão.
Outras formas de limpar o rodapé
A limpeza do rodapé pode variar bastante dependendo do material. A poeira semanal pode ser retirada com um pano seco ou aspirador, mas para uma limpeza profunda, o ideal é seguir as orientações para cada tipo de acabamento.
MDF ou MDP: use um pano seco ou levemente umedecido com água e detergente neutro; evite o excesso de água e produtos abrasivos, que podem estufar ou danificar o material;
Madeira: a limpeza pode ser feita com um pano seco ou produtos específicos para madeira; para manter o brilho e a hidratação, ceras ou óleos podem ser aplicados; produtos multiuso e excesso de água são prejudiciais;
Poliestireno (EPS): um pano úmido com água e detergente neutro é suficiente; para manchas mais difíceis, uma solução de vinagre diluído pode ajudar; não utilize solventes ou esponjas abrasivas;
PVC: este material é resistente e pode ser limpo com um pano úmido, detergente neutro e até desengordurantes leves; produtos abrasivos devem ser evitados para não riscar a superfície;
Porcelanato: a limpeza é simples, bastando um pano úmido com água e detergente neutro; fique longe de produtos que contenham ácidos, ceras ou impermeabilizantes na fórmula, pois eles podem manchar o piso.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.