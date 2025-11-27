Rodapé sem poeira por mais tempo: o truque do lenço amaciante

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Manter o rodapé limpo parece uma batalha constante contra a poeira. No entanto, um truque simples com um item comum em lavanderias está ganhando popularidade por prolongar a sensação de limpeza: usar lenços amaciantes, aqueles feitos para secadoras de roupa.

A eficácia do método está nas propriedades antiestáticas desses lenços. Ao passá-los na superfície, eles não só removem a poeira, como deixam uma camada fina que repele novas partículas. Isso significa que os rodapés ficam limpos por muito mais tempo, diminuindo a frequência da faxina.

Apesar de prático, o truque exige atenção ao tipo de material do seu rodapé. Em superfícies resistentes como PVC e poliestireno, o uso é mais seguro. Já em rodapés de madeira ou MDF, os componentes químicos do lenço podem, com o tempo, danificar o acabamento. O mesmo vale para paredes pintadas com tintas à base de água, que podem ficar com uma aparência engordurada.

Para evitar surpresas, a recomendação é sempre fazer um teste em uma área pequena e escondida. Observe se ocorre alguma reação indesejada, como manchas ou descoloração, antes de aplicar o produto em toda a extensão.

Leia também:

Outras formas de limpar o rodapé

A limpeza do rodapé pode variar bastante dependendo do material. A poeira semanal pode ser retirada com um pano seco ou aspirador, mas para uma limpeza profunda, o ideal é seguir as orientações para cada tipo de acabamento.

MDF ou MDP: use um pano seco ou levemente umedecido com água e detergente neutro; evite o excesso de água e produtos abrasivos, que podem estufar ou danificar o material;

Madeira: a limpeza pode ser feita com um pano seco ou produtos específicos para madeira; para manter o brilho e a hidratação, ceras ou óleos podem ser aplicados; produtos multiuso e excesso de água são prejudiciais;

Para evitar surpresas, a recomendação é sempre fazer um teste do método em uma área pequena e escondida Jupiterimages de Photo Images

Poliestireno (EPS): um pano úmido com água e detergente neutro é suficiente; para manchas mais difíceis, uma solução de vinagre diluído pode ajudar; não utilize solventes ou esponjas abrasivas;

PVC: este material é resistente e pode ser limpo com um pano úmido, detergente neutro e até desengordurantes leves; produtos abrasivos devem ser evitados para não riscar a superfície;

Porcelanato: a limpeza é simples, bastando um pano úmido com água e detergente neutro; fique longe de produtos que contenham ácidos, ceras ou impermeabilizantes na fórmula, pois eles podem manchar o piso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.