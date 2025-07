A casa que pertenceu a um dos maiores nomes da história do basquete estádisponível para aluguel. Localizada em Highland Park, uma cidade suburbana a cerca de 40 km do centro de Chicago (EUA), a antiga residência de Michael Jordan pode ser alugada por cerca de R$ 660 mil por semana, valor estimado com base na cotação atual do dólar.

O imóvel, que ficou 12 anos no mercado imobiliário à espera de um comprador, foi finalmente adquirido no fim de 2024 pelo empresário John Cooper. Jordan, que viveu no local durante a maior parte de sua carreira no Chicago Bulls, havia colocado a casa à venda em 2012 por US$ 29 milhões (cerca de R$ 159 milhões na época). O valor final da venda foi quase metade: US$ 14,8 milhões (aproximadamente R$ 81 milhões).

O que há na ex mansão de Michael Jordan?

Construída em um terreno de 30 hectares, a propriedade conta com cerca de 3.250 metros quadrados de área construída e oferece uma série de comodidades. São 9 quartos, 19 banheiros, quadra de basquete em tamanho oficial, piscina, campo de golfe, quadra de tênis, cinema particular, adega, salão de beleza, aquários, sala de charutos, academia, bares, mesas de sinuca e uma garagem com capacidade para 14 veículos.

A residência foi projetada para acomodar confortavelmente até 15 pessoas, e durante os anos em que permaneceu à venda, Jordan teria pago mais de US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,8 milhões) apenas em impostos sobre a propriedade.

Quanto custa alugar a antiga casa de Michael Jordan?

Para quem deseja se hospedar na casa de Michael Jordan, é necessário reservar ao menos sete noites. Segundo informações da imprensa norte-americana, a diária pode chegar a R$ 94 mil durante a alta temporada. Já na baixa temporada, o valor gira em torno de R$ 83 mil por dia.

Há também a possibilidade de locações mais longas. Um pacote de 21 dias, por exemplo, custa aproximadamente R$ 1,83 milhão. A proposta atende a um público interessado em experiências exclusivas e pode atrair tanto fãs do esporte quanto curiosos por residências que marcaram a vida de personalidades públicas.

De casa de jogador a símbolo do mercado de alto padrão

Michael Jordan adquiriu o terreno onde a casa foi construída em 1991 e passou a morar na propriedade três anos depois, quando as obras foram finalizadas. Durante seus 13 anos de atuação no Chicago Bulls, a residência serviu como sua principal moradia.

Além de ter sido, à época, o imóvel mais caro listado na região de Chicago, a casa se tornou símbolo de um tipo específico de residência: propriedades com grandes proporções, infraestrutura de lazer ampla e forte ligação com figuras públicas. Agora sob nova administração, o espaço se reinventa como uma experiência de hospedagem voltada ao público internacional.