Sabe aquele momento em que a água do macarrão começa a ferver e, de repente, transborda, deixando o fogão todo sujo? Muita gente já passou por isso. Mas há um truque de cozinha que pode evitar esse cenário. Basta colocar uma colher de pau atravessada sobre a boca da panela. Sim, só isso.

Pode parecer superstição ou truque de vó, mas há uma explicação real e científica por trás dessa dica que viralizou em redes sociais e vídeos de culinária. E o melhor de tudo é que realmente funciona, principalmente em preparos que envolvem fervura intensa, como arroz, leite e massas.

Leia mais:

Como funciona o truque na prática

O segredo está na forma como as bolhas de fervura se comportam ao entrar em contato com a colher de pau. Quando a água ferve, o calor faz com que se formem bolhas que sobem rapidamente à superfície. Se nada as impede, elas se acumulam, extravasam e transbordam pela borda da panela.

Ao colocar uma colher de pau atravessada sobre a boca da panela, você cria uma barreira física e térmica. A colher, por ser de madeira, não conduz o calor rapidamente como o metal, e isso faz com que ela permaneça relativamente fria em comparação com o vapor e a espuma. Quando as bolhas tocam essa superfície mais fria, elas estouram ou se desfazem, impedindo que a espuma continue crescendo até derramar.

Além disso, a colher altera a tensão superficial da espuma em formação, quebrando o "empilhamento" das bolhas, o que ajuda a controlar a fervura.

ozgurkeser de Getty Images Signature A colher de pau é um dos utensílios mais antigos da cozinha

Quando usar esse truque na cozinha

Essa dica é especialmente útil em receitas em que a fervura é intensa e contínua, e o cozimento precisa de atenção para não escapar da panela. Veja algumas situações:

Cozinhar macarrão: a água com amido costuma borbulhar bastante e transborda com facilidade;



a água com amido costuma borbulhar bastante e transborda com facilidade; Ferver leite: leite sobe rápido e derrama antes mesmo que você perceba;



leite sobe rápido e derrama antes mesmo que você perceba; Fazer arroz: principalmente quando cozido sem tampa, o vapor pode gerar espuma e transbordar;



principalmente quando cozido sem tampa, o vapor pode gerar espuma e transbordar; Caldos e sopas: com legumes ou grãos, a formação de espuma pode ser constante.

Nesses casos, basta colocar a colher de pau atravessada sobre a borda da panela, sem encostar na comida. O truque só não funciona bem se o fogo estiver muito alto ou se a panela estiver tampada, o que impede o escape de vapor e o controle da fervura.