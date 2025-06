Elas parecem semelhantes à primeira vista, mas cada taça tem um propósito muito bem definido. Saber quais são os tipos de taças e para que serve cada uma pode transformar completamente a forma como você recebe visitas, organiza uma mesa posta ou aproveita uma bebida.

Além da estética, o formato da taça influencia diretamente na experiência sensorial da bebida, desde o aroma até o sabor. Mas, para quem está começando ou montando uma casa nova, é comum se perguntar, qual taça é para vinho? Qual para a água? Preciso mesmo de uma taça para cada tipo de bebida?

Descubra neste guia os principais tipos de taças, entenda o uso de cada uma e saiba como escolher o modelo certo para jantares, almoços e ocasiões especiais.

Leia mais:

Por que existem diferentes tipos de taças?

Cada tipo de taça é projetado para valorizar as características específicas da bebida como corpo, aroma, temperatura e gás. O formato do bojo, a espessura do vidro, o comprimento da haste e até a abertura influenciam na experiência ao beber.

Além disso, no contexto da decoração e da mesa posta, as taças ajudam a criar um ambiente mais elegante, organizado e temático, seja para uma refeição formal ou um almoço descontraído.

Tipos de taças e suas funções

A seguir, os principais tipos de taças, com suas características e quando usá-las.

1. Taça para água

O formato da taça para água é maior, com bojo largo e mais robusto. Sua função é caracterizada por servir a bebida sem interferir no aroma ou sabor. A orientação é sempre usar esse tipo de taça nas ocasiões, além disso é a primeira à esquerda no posicionamento da mesa e permanece durante toda a refeição.

O formato da taça para água é maior, com bojo largo e mais robusta freepik

2. Taça para vinho tinto

O formato da taça de vinho tinto possui um bojo grande e arredondado, com boca mais aberta. Sua função principal é permitir a aeração do vinho, realçando os aromas e sabores complexos.

O ideal é usar esse tipo de taça em jantares, noites de queijos, carnes e pratos encorpados. Evite usá-la para vinhos brancos ou espumantes, pois ela aquece o líquido rapidamente.

A taça de vinho tinto possui um bojo grande e arredondado Cup of Couple de Pexels / Anna de Pexels

3. Taça para vinho branco

O formato da taça para esse tipo de bebida é menor que a de vinho tinto, com bojo mais estreito, exatamente para preservar a temperatura e concentrar o aroma frutado. A haste longa permite justamente segurar a taça sem aquecer a bebida com a mão.

O ideal usá-la em almoços, pratos leves, peixes e frutos do mar.

A haste longa permite justamente segurar a taça sem aquecer a bebida com a mão baramyou0708 / dariolopresti

4. Taça para espumante (flute)

Alta, fina e alongada, essa é a taça para espumante. Dentre suas funções, ela preserva as borbulhas e mantém o frescor do espumante.

Brindes, casamentos, eventos comemorativos e sobremesas leves são as ocasiões ideais para usar esse tipo de taça. Mas atenção, um alerta de etiqueta é encostar a base da taça e não a borda no momento do brinde!

Alta, fina e alongada é o formato da taça para espumante yurok-aleksandrovichs-images / Evgeny Karandaev

5. Taça para cerveja (tipo tulipa)

A taça de cerveja, mais conhecida como tulipa, possui o corpo arredondado que afunila no topo, ideal para manter a espuma e liberar o aroma da cerveja. Usa-se em Happy hours, churrascos ou eventos informais com foco em degustação.

Cada estilo de cerveja pode ter sua taça específica, mas a tulipa é uma das mais versáteis.

Cada estilo de cerveja pode ter sua taça específica zmurciuk_k de Getty Images / Freepik

6. Taça para licor

A taça de licor se destaca por ser pequena, geralmente com bojo fechado e haste curta. Seu formato garante que as bebidas destiladas ou digestivas sejam servidas em pequenas quantidades.

Geralmente é usada após jantares ou como parte de mesas de café e doces.Uma dica é apostar em taças com detalhes decorativos ou vidro colorido para dar charme ao momento.

A taça de licor se destaca por ser pequena Dmitrii Ivanov de Getty Images / hdagli de Getty Images Signature

7. Taça tipo balonê (ou balloon)

A taça de tipo balonê é grande e arredondada, parecida com uma taça de vinho tinto, porém com bojo ainda mais aberto. É ideal para gin tônica e coquetéis com bastante gelo e aromatizantes, além de ser perfeita para ocasiões como festas ou encontros descontraídos com bebidas elaboradas.

Ela é muito usada atualmente em bares e eventos personalizados, graças ao seu impacto visual.

A taça de tipo balonê é grande e arredondada, parecida com uma taça de vinho tinto, porém com bojo ainda mais aberto Aram Diseño de Pexels / Toni Cuenca de Pexels

Como escolher a taça ideal para cada ocasião?

Além de saber os tipos de taças, é importante adaptá-las ao estilo do evento:

Almoço em família ou almoço de domingo

Use taças simples, resistentes e práticas. Priorize uma taça de água e uma taça de vinho branco, especialmente em dias quentes. Cores claras ou modelos coloridos dão um toque descontraído.

Jantar formal ou encontro romântico

Invista em taças transparentes, de vidro fino ou cristal. Use três tipos principais: água, vinho tinto e espumante. Prefira uma composição clássica, com taças alinhadas e bem espaçadas.

Festa com coquetéis ou drinks

Dê preferência às taças balonê, copos largos ou modelos personalizados. Taças de acrílico estilizadas são práticas e evitam quebras. Aposte também em cores, canudos e detalhes decorativos.

Eventos ao ar livre ou piqueniques

Prefira taças leves, resistentes e fáceis de transportar. Acrílico fosco ou policarbonato são boas alternativas ao vidro. Prefira modelos versáteis, como a taça de vinho branco, que pode servir sucos e drinks.

Preciso ter todos os tipos de taças em casa?

Não. Para a maioria das casas, um kit básico com 4 a 6 taças versáteis já é suficiente. Se quiser montar uma coleção aos poucos, comece com:

1 jogo de taças para água;



1 jogo de taças para vinho tinto (também servem para branco em emergências);

1 jogo de taças de espumante.

Aos poucos, você pode complementar com modelos para licor, gin e cerveja, de acordo com o seu estilo de vida e de receber.

Como organizar e cuidar das taças?

Veja algumas dicas de como cuidar das suas taças da maneira certa: