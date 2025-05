Não são apenas brinquedos. Os bebês reborn, bonecos hiper-realistas feitos artesanalmente, conquistaram milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E com isso, surgiu uma nova tendência no universo da decoração, os quartos de bebês reborn 's sendo cômodos inteiros ou cantinhos especialmente dedicados a esses “filhos do coração”.

Com berços, cômodas, enxovais personalizados e até iluminação especial, os quartos de bebê reborn têm ganhado espaço nas casas e nas redes sociais, onde colecionadoras compartilham o cuidado e o carinho com seus bonecos como se fossem reais.

Como é um quarto de bebê reborn?

À primeira vista, é difícil diferenciar um quarto montado para um bebê reborn de um quarto tradicional para um recém-nascido. Isso porque muitos desses espaços seguem o mesmo padrão de delicadeza e funcionalidade, com:

berços de madeira ou mini berços acolchoados;



kits de berço personalizados;



cômodas com roupinhas, fraldas e acessórios;



prateleiras com mamadeiras, chupetas e brinquedos realistas;

poltrona de amamentação e tapetes confortáveis.

Muitas vezes, os ambientes são decorados em tons suaves, com papel de parede temático, luminárias infantis e detalhes feitos à mão.

Um espaço afetivo e terapêutico

Para muitas pessoas, especialmente mulheres que enfrentaram perdas gestacionais, luto, infertilidade ou apenas cultivam o amor pela maternidade, os quartos para bebês reborn têm um papel afetivo profundo.

Segundo especialistas em saúde emocional, o cuidado com os reborns pode ter efeito terapêutico e proporcionar conforto psicológico. Por isso, o espaço criado para os bonecos vai além da estética, ele se torna um lugar de acolhimento e vínculo.

Precisa ter um cômodo só para isso?

Não necessariamente. Apesar de existirem quartos inteiros dedicados aos bonecos, muitas pessoas criam cantinhos de cuidado no próprio quarto, em ateliês ou até no home office. A ideia é que o espaço reflita o carinho e a personalidade de quem coleciona.

Algumas soluções práticas incluem: prateleiras com nichos organizadores, cestos com mantas e acessórios, mini guarda-roupas ou araras infantis e espaços integrados à decoração do quarto real.

Tendência que movimenta o mercado

Com o crescimento do interesse por bebês reborn, o mercado de móveis e acessórios personalizados também vem acompanhando essa demanda. Já é possível encontrar berços em escala reduzida, enxovais exclusivos e móveis planejados voltados para o universo dos reborns.

Lojas on-line, artesãos e até marceneiros têm desenvolvido soluções criativas para atender esse novo perfil de consumidor, que valoriza o realismo e a estética emocional dos ambientes