Quem vive em áreas com mais vegetação ou em regiões próximas a córregos e terrenos vazios, já deve ter se perguntado como evitar sapos e rãs em casa. Embora não sejam agressivos e até ajudem no controle de insetos, esses animais podem causar susto, especialmente quando aparecem em banheiros, varandas e quintais durante o período chuvoso.

Porém é possível evitar o contato com eles, sem colocar sua vida e a dos animais em risco. Em muitos casos, a presença indica alguma falha de vedação ou acúmulo de umidade que pode ser facilmente resolvido.

Quando sapos e rãs costumam aparecer com mais frequência?

Esses animais têm hábitos noturnos e maior atividade em épocas chuvosas e quentes, geralmente entre a primavera e o verão. Isso acontece porque o clima úmido e quente facilita a reprodução dos anfíbios e a presença de insetos, que são suas presas naturais.

Locais com grama alta, acúmulo de água, folhas e entulhos também favorecem o aparecimento de sapos, rãs e pererecas.

Eles representam algum perigo real?

De forma geral, sapos e rãs não são perigosos para seres humanos. Eles não atacam e, ao contrário do que muitos pensam, não são venenosos ao simples toque.

No entanto, é importante destacar que algumas espécies, como o sapo-cururu, possuem glândulas na pele que liberam uma substância tóxica como mecanismo de defesa. Apesar de não serem agressivos, o contato direto pode causar irritações na pele e olhos, principalmente em crianças e animais de estimação.

Por isso, é importante evitar a manipulação desses animais com as mãos e jamais incentivar ações de violência contra eles.

Como evitar sapos e rãs em casa?

Prevenir o aparecimento desses animais começa com a identificação de possíveis pontos de entrada e a eliminação de atrativos em sua casa. Veja 5 dicas:

1. Mantenha o quintal limpo

Corte a grama com frequência, evite o acúmulo de folhas secas e retire qualquer recipiente com água parada, como baldes e pratinhos de planta.

2. Vede os ralos e frestas

Use protetores de ralo, mantenha portas sempre fechadas e reforce vedações em portas, janelas e buracos nas paredes externas.

3. Evite deixar luz acesa o tempo todo

A luz atrai insetos, e os insetos atraem sapos. Apague luzes externas desnecessárias à noite.

4. Instale telas de proteção

Telas em janelas, além de portas e ralos são soluções que impedem a entrada de pequenos animais, inclusive anfíbios.

5. Mantenha ambientes secos e ventilados

Locais úmidos e com pouca circulação de ar são o habitat ideal desses animais.

O que fazer se encontrar um sapo ou rã dentro de casa?

Se o animal já entrou, mantenha a calma. A primeira coisa a se fazer é evitar contato direto, não tente tocar ou afastar o animal com as mãos. Use uma vassoura ou caixa para guiá-lo com cuidado até uma saída segura.

Caso não se sinta seguro, entre em contato com o Corpo de Bombeiros (193) ou órgãos de controle de zoonoses da sua cidade

Mas atenção, é fundamental respeitar a vida desses animais tão importantes para o equilíbrio ecológico, que ajudam no controle de insetos como mosquitos e baratas.