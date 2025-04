A Páscoa não precisa se limitar à mesa do almoço e aos tradicionais enfeites dentro de casa. Que tal levar o clima da celebração para o jardim e criar um espaço criativo e cheio de significado? A data pode ser a desculpa perfeita para reunir a família ao ar livre, apostar em atividades divertidas e renovar o ambiente externo com uma decoração de páscoa que vai além dos mesmos coelhinhos de sempre.

4 ideias para transformar seu jardim com a decoração de Páscoa

Espaços abertos pedem criatividade e leveza, e o jardim é o cenário ideal para isso. A seguir, veja ideias que fogem do convencional para deixar o ambiente mais lúdico, acolhedor e festivo.

1. Árvore de ovos

Inspirada em tradições europeias, a árvore de ovos de Páscoa pode ser feita com galhos secos em vasos ou diretamente em árvores do quintal. Basta pendurar ovos coloridos (de plástico, isopor ou até casquinhas reais pintadas) com fitas, criando um efeito visual perfeito. Além de decorativa, é uma ótima atividade para envolver crianças na pintura dos ovos.

2. Trilhas e ninhos no jardim

Espalhar ovinhos de chocolate ou pequenos brindes pelo jardim já é uma tradição em muitas casas. Porém, para tornar a brincadeira mais interessante, monte pequenas trilhas com pegadas de coelho feitas de papel ou farinha, e complemente com ninhos de palha escondidos em vasos, moitas ou cantinhos estratégicos.

3. Monte seu próprio ovo de Páscoa

Se o espaço permitir, reserve uma mesinha com tudo o que é necessário para montar e decorar ovos de Páscoa, como: chocolates derretidos, confeitos, granulado, embalagens coloridas e tudo que achar necessário para enfeitar os ovos. Crianças e adultos se divertem, e a experiência vira parte da decoração.

4. Cores e elementos naturais

Troque as tradicionais cores pastel por uma paleta vibrante ou rústica, com tons terrosos, verdes e detalhes em palha e juta. Use elementos naturais como galhos, cascas de ovos, flores frescas e cestos de vime para criar arranjos simples e cativantes. Velas, lanternas e luzinhas também ajudam a compor um ambiente aconchegante para a noite.

Inspiração decoração de Páscoa Freepik Inspiração decoração de Páscoa Freepik Inspiração decoração de Páscoa Freepik Inspiração decoração de Páscoa Freepik Inspiração decoração de Páscoa Freepik Inspiração decoração de Páscoa Freepik Voltar Próximo

Outros enfeites criativos para a decoração de Páscoa

Além das 4 ideias, separamos mais algumas dicas de enfeites que podem complementar sua decoração de Páscoa: