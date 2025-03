Garantir que sua esponja de maquiagem esteja sempre limpa é essencial não só para preservar sua eficácia, mas também para proteger a saúde da sua pele. Devido ao material poroso, se não higienizada corretamente, a esponja pode se tornar um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e fungos, causando problemas como acne e alergias.



A boa notícia? Você pode limpá-la facilmente com produtos que já tem em casa.



Confira abaixo as melhores dicas para higienizar sua esponja de maquiagem e mantê-la livre de resíduos.



Por que é importante lavar sua esponja de maquiagem?



A esponja acumula resíduos de maquiagem, células mortas e sujeira das mãos, tornando-se um verdadeiro foco de bactérias e fungos se não for limpa regularmente. Além de comprometer o acabamento da maquiagem, a falta de higienização pode causar irritações, alergias e até infecções na pele. Por isso, é fundamental lavar sua esponja a cada uso ou, no mínimo, a cada duas aplicações.



Passo a passo: como lavar sua esponja de maquiagem



Com as dicas a seguir, sua esponja estará sempre pronta para garantir uma maquiagem impecável e uma pele saudável durante o ano todo. Mas não pare por aí, aproveite para incluir a limpeza de pincéis de maquiagem em sua rotina. Assim, você mantém todos os seus acessórios de beleza limpos e livres de bactérias, começando o ano com saúde e praticidade.



Limpando com detergente e micro-ondas

misture água e detergente neutro em um copo ou vasilha;

submerja a esponja nessa solução e leve ao micro-ondas por 1 minuto;

espere o copo esfriar antes de retirar a esponja, esprema delicadamente e enxágue em água corrente.

Usando shampoo ou sabonete líquido neutro

encha uma vasilha com água fria e adicione algumas gotas de shampoo neutro ou sabonete líquido;



mergulhe a esponja e aperte suavemente até que toda a sujeira seja eliminada;

enxágue bem para retirar qualquer resíduo do produto.

Com sabonete em barra

coloque a esponja em água corrente e esfregue suavemente no sabonete em barra;



pressione a esponja levemente até que a sujeira seja completamente removida.

Produtos específicos para higienização

Utilize limpadores específicos para pincéis e esponjas de maquiagem, disponíveis em lojas de cosméticos, para uma limpeza prática e eficaz.



Cuidados extras para sua esponja de maquiagem



Para não correr riscos de estragar a sua esponja na lavagem, ou fazer um procedimento mal feito, confira algumas dicas que podem te ajudar na hora de lavar sua esponja:



Evite torcer a esponja: isso pode causar rachaduras ou danificar sua textura. Aperte-a levemente durante a limpeza;



isso pode causar rachaduras ou danificar sua textura. Aperte-a levemente durante a limpeza; Certifique-se de remover todos os resíduos de sabão ou detergente: resíduos acumulados também podem causar irritações na pele;



resíduos acumulados também podem causar irritações na pele; Secagem adequada: após lavar, retire o excesso de umidade com um papel toalha e deixe a esponja secar em um local limpo, arejado e longe do sol direto.



Quando trocar sua esponja de maquiagem?



Mesmo com a higienização correta, as esponjas têm vida útil limitada. Se você usa sua esponja frequentemente, considere substituí-la a cada 3 meses para garantir o melhor desempenho e evitar o acúmulo de resíduos difíceis de remover.