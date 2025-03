A peônia é uma das flores mais admiradas no paisagismo devido à sua aparência exuberante e perfume marcante. Originária de regiões temperadas, essa planta perene pode florescer por décadas se receber os cuidados adequados.

No entanto, para garantir que ela se desenvolva bem, é fundamental conhecer as condições ideais de plantio, rega e manutenção. Confira tudo o que você precisa saber para cultivar essa flor e enfeitar seu jardim com suas cores vibrantes.

Onde plantar a peônia?

Para que a peônia floresça com vigor, o local do plantio deve ser escolhido com atenção.

Solo ideal

As peônias crescem melhor em solos que não acumulam água e que tenham bastante matéria orgânica, como húmus de minhoca ou composto natural.

O ideal é que o solo tenha um equilíbrio entre terra e areia para que as raízes não fiquem encharcadas. Se o solo da sua região for muito compacto, adicione um pouco de areia e adubo orgânico para melhorar a drenagem.

Luminosidade

A planta precisa de pelo menos 6 horas diárias de sol direto para florescer corretamente. Se cultivada em meia-sombra, pode crescer, mas com menor intensidade de florescimento.

Espaçamento

É essencial deixar um espaço de 50 cm a 1 metro entre cada planta para permitir a circulação de ar e evitar doenças fúngicas.

Como regar a peônia corretamente?

A rega da peônia deve ser feita com moderação, pois o excesso de água pode apodrecer as raízes.

Frequência de rega

durante o crescimento, regue duas a três vezes por semana;



no período de floração, mantenha o solo levemente úmido;

no inverno, reduza a rega, pois a planta entra em dormência.

Dica: evite molhar as folhas para prevenir o surgimento de fungos.

Adubação e nutrição da planta

Para estimular o crescimento e a floração, a peônia precisa de nutrientes equilibrados.

Tipos de adubo

Antes do plantio: misture esterco curtido ou húmus de minhoca ao solo;



misture esterco curtido ou húmus de minhoca ao solo; Na primavera: utilize um fertilizante rico em fósforo e potássio para estimular a floração;

utilize um fertilizante rico em fósforo e potássio para estimular a floração; No outono: adube com compostos orgânicos para fortalecer a planta para o inverno.

Evite adubos nitrogenados em excesso, pois estimulam apenas o crescimento das folhas, prejudicando a floração.

Escolha um local ensolarado, cuide da rega e fertilização e faça podas regulares para manter a planta saudável e vibrante Jean-Paul Wright de Pexels

Como podar e manter a peônia saudável?

A poda ajuda a planta a se desenvolver melhor e a evitar o surgimento de doenças.

Quando e como podar?

Após a floração: corte as flores secas para estimular novas brotações;



No outono: Remova folhas e hastes amareladas para evitar pragas;

A cada três anos: Faça um desbaste das raízes para evitar superlotação.

Como proteger a peônia contra pragas e doenças?

As peônias podem ser afetadas por fungos, pulgões e lagartas, mas alguns cuidados ajudam a manter a planta saudável.

Prevenção