A figueira-lira (Ficus lyrata) conquistou seu espaço na decoração de interiores devido às suas folhas grandes e imponentes, que dão um toque sofisticado a qualquer ambiente.

Versátil e elegante, essa planta se adapta bem a diferentes espaços, mas exige alguns cuidados específicos para crescer forte e saudável. Se você deseja aprender como cultivá-la corretamente, confira dicas de plantio e manutenção para ter uma figueira-lira exuberante na sua casa.

Leia também:

Como plantar figueira-lira da forma correta

Escolher o local adequado e preparar o solo corretamente são passos fundamentais para garantir que a figueira-lira se desenvolva bem.

Escolha do vaso ou solo ideal

A figueira-lira pode ser cultivada tanto em vasos quanto diretamente no solo, desde que haja uma boa drenagem. Se optar por um vaso, prefira um modelo espaçoso, com furos no fundo para evitar o acúmulo de água.

Substrato adequado

O solo ideal para a figueira-lira deve ser leve, fértil e bem drenado. Uma mistura de terra vegetal, areia e substrato orgânico ajuda a manter a umidade equilibrada sem encharcamento.

Como fazer o plantio

Para plantar a figueira-lira, siga estes passos:

coloque uma camada de drenagem no fundo do vaso com argila expandida ou pedras;



adicione o substrato preparado e posicione a muda no centro;



complete com terra ao redor da raiz e aperte levemente;



regue moderadamente e posicione a planta em um local bem iluminado.

Seguindo as dicas de plantio e cultivo, sua figueira-lira crescerá saudável e cheia de vida Getty Images / iStockphoto

Cuidados para manter a figueira-lira saudável

Embora seja resistente, a figueira-lira requer alguns cuidados para se manter vistosa.

Iluminação ideal

Essa planta gosta de luz indireta brilhante, mas também pode se adaptar a locais com sol direto por algumas horas do dia. Evite deixá-la em locais escuros, pois isso pode comprometer seu crescimento.

Frequência de rega

A rega deve ser moderada, mantendo o solo levemente úmido, mas sem encharcar. O ideal é regar quando os primeiros centímetros do substrato estiverem secos ao toque.

Adubação adequada

Para um crescimento vigoroso, adube a figueira-lira mensalmente com fertilizantes ricos em nitrogênio e potássio. Alternar entre adubos orgânicos e químicos ajuda a manter o solo nutrido.

Poda e manutenção

A poda é importante para estimular o crescimento e remover folhas secas ou danificadas. Use uma tesoura de poda esterilizada para evitar infecções na planta.

Controle de pragas e doenças

A figueira-lira pode ser alvo de cochonilhas e ácaros. Para prevenir infestações, limpe as folhas regularmente com um pano úmido e aplique óleo de neem caso perceba sinais de pragas.

Com os cuidados certos, a figueira-lira pode se tornar o grande destaque da sua decoração Getty Images/iStockphotos/iStockphoto

Onde posicionar a figueira-lira na decoração

A figueira-lira pode ser um grande destaque em diversos ambientes, agregando charme e sofisticação à decoração. Seu porte elegante combina bem com espaços amplos, mas também pode ser cultivada em vasos menores para complementar cantos estratégicos.

Sala de estar

Colocá-la ao lado do sofá ou próxima a uma janela pode criar um visual aconchegante e moderno, garantindo que receba luz natural suficiente para crescer saudável.

Hall de entrada

A figueira-lira pode transformar a entrada da casa, adicionando elegância ao ambiente logo na recepção dos visitantes.

Escritório ou home office

A presença de plantas no ambiente de trabalho pode melhorar a concentração e trazer mais bem-estar. Posicione a figueira-lira em um canto bem iluminado para um efeito decorativo e criativo.

Quarto

Desde que receba luz adequada, a figueira-lira também pode ser uma excelente escolha para o quarto, trazendo naturalidade e equilibrando a decoração.