Os pernilongos são um problema comum em regiões tropicais e subtropicais, especialmente durante o verão. Além de causarem irritação com suas picadas, esses insetos podem transmitir doenças graves.



Estes animais são transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya. Por isso, adotar medidas eficazes para acabar com esses insetos é fundamental.



Leia também:



Confira 7 dicas para acabar com os pernilongos



Confira algumas dicas que vão te ajudar a criar um ambiente protegido e confortável, sem depender exclusivamente de produtos industrializados. Escolha as soluções que mais se adequam à sua rotina e diga adeus aos pernilongos. Veja:



1. Feche portas e janelas ao anoitecer



Os pernilongos têm hábitos noturnos e tendem a sair de seus esconderijos ao entardecer, quando a temperatura cai. Manter portas e janelas fechadas entre 17h e 18h impede que eles entrem em sua casa.



2. Instale telas nas janelas



Se você prefere deixar as janelas abertas, uma alternativa prática é instalar telas de proteção. Elas permitem a entrada de ventilação enquanto bloqueiam os pernilongos.



3. Use ventiladores para afastar os insetos



Os pernilongos têm dificuldade para voar contra o vento. Coloque ventiladores direcionados às pessoas no ambiente para mantê-los afastados.



4. Aposte em essências e plantas naturais



Alguns odores naturais são eficazes para afastar pernilongos. Essências como citronela, lavanda e eucalipto podem ser usadas em difusores para perfumar a casa e repelir os insetos. Plantas como manjericão e capim-santo também ajudam no combate aos pernilongos enquanto decoram o ambiente.



5. Acenda velas aromáticas



Velas de citronela ou de laranja são ótimas para espantar pernilongos. Acenda-as em ambientes internos, especialmente à noite, para criar uma barreira contra os insetos.



6. Faça armadilhas caseiras



Você pode criar armadilhas simples e eficientes em casa. Em um recipiente, misture vinagre de maçã, uma colher de açúcar e algumas gotas de detergente. O cheiro atrai os pernilongos, enquanto o detergente os elimina. Espalhe recipientes com essa solução pelos cômodos.



7. Prepare um repelente natural com cravo-da-índia



Repelentes caseiros também são uma solução eficaz. Misture 100 g de cravo-da-índia com 100 ml de álcool e deixe descansar por quatro dias. Coe a mistura, transfira para um borrifador e aplique nos ambientes ou no piso com um pano.