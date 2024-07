Com origem suíça, a palavra fondue vem do verbo francês "fondre", que significa derreter

O Dia do Chocolate é neste domingo (7 de julho) e, com ele, surge a vontade de comer o doce de cacau, que fica delicioso em diversas formas e receitas. Uma boa ideia para celebrar essa data tão saborosa e reunir os amigos ou a família para um momento divertido é fazer a noite do fondue, que certamente agradará todos os convidados. Isso porque o fondue é uma receita ideal para essas ocasiões, capaz de proporcionar uma noite inesquecível para todos.

Deu vontade por aí? Confira a seguir algumas ideias interessantes para você fazer um fondue de chocolate em casa e agradar todos os paladares.

Qual a origem do fondue?

Com origem suíça, a palavra fondue vem do verbo francês "fondre", que significa derreter, e sua primeira receita foi encontrada em um livro de culinária de 1699. O prato surgiu como uma solução criativa para aproveitar a superprodução de queijos no país e, assim, os produtores começaram a derreter o queijo com um destilado de cerejas, até que alguém teve a ideia de mergulhar pão na mistura.

A noite do fondue é uma maneira especial de tornar o fondue o prato principal. Seja em uma confraternização ou um jantar romântico, esse evento permite que você escolha os ingredientes e aproveite a companhia de pessoas especiais.



A noite do fondue é uma maneira especial de tornar o fondue o prato principal Getty Images

3 dicas criativas para a noite do fondue

Se você deseja servir fondue em casa, mas está na dúvida sobre como arrumar a mesa ou quais utensílios e ingredientes usar, confira 3 dicas importantes que vão te ajudar!

1) Escolha bem os utensílios e aparelhos

Para organizar uma noite do fondue em casa, é essencial ter um aparelho específico para essa finalidade. Existem diversos modelos, como os de cerâmica, ferro ou elétricos, todos projetados para manter os ingredientes derretidos.

Cada aparelho de fondue geralmente vem com quatro a seis garfinhos, necessários para espetar os acompanhamentos. Se você planeja receber mais de seis pessoas, é recomendável ter pelo menos dois aparelhos para que todos possam se servir.

Além disso, é importante seguir algumas regras de etiqueta, especialmente no uso do garfinho, que deve ser usado apenas para levar o acompanhamento até a panela de fondue e depois para o prato, ou seja, nunca deve ser levado à boca, pois isso é anti-higiênico e pode causar queimaduras.

2) Prepare a mesa

A ideia mais interessante é colocar o aparelho de fondue no centro da mesa para que todos alcancem facilmente. Disponha os pratos, talheres, garfinhos de fondue, guardanapos e água de forma organizada.

A ideia mais interessante é colocar o aparelho de fondue no centro da mesa Halfpoint

Para criar um clima mais intimista, adicione pequenas velas, cuidando para que não atrapalhem os convidados nem representem risco de queimaduras. Caso a ideia seja servir o fondue ao ar livre, em uma varanda ou terraço, disponibilize mantas e almofadas para criar um ambiente acolhedor e confortável.

3) Escolha o sabor e acompanhamentos

Solte a criatividade e use seus ingredientes favoritos! O fondue de chocolate é fácil de fazer e pode ser preparado com creme de leite e chocolate ao leite, branco ou amargo. Para um toque especial, adicione licor ou vinho e sirva com frutas frescas, frutas secas, marshmallows, biscoitos, bolos, suspiros e sorvetes.

Quer mais dicas relacionadas a decoração?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Continue lendo nossas matérias: