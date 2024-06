Se está reformando sua casa e quer economizar nesse passo, conheça os dois tipos de massa corrida existentes no mercado

Na hora de reformar, a aplicação de massa corrida tem um papel muito importante para a preparação de superfícies: o material não apenas nivela, mas também corrige imperfeições, o que facilita a aplicação de pintura e outros revestimentos.

Se está reformando sua casa e quer economizar nesse passo, conheça a seguir os dois tipos de massa corrida existentes no mercado e um passo a passo detalhado para que você possa aplicá-la de forma prática e sem erros!

Diferenças entre as massas corridas acrílica e PVA

Antes de qualquer coisa, é preciso entender a diferença entre os dois tipos de massa corrida existentes: a acrílica e a PVA.

A massa corrida acrílica é formulada para nivelar e corrigir superfícies em diversas aplicações, tanto em ambientes internos quanto externos. Ideal para paredes, tetos e outras áreas sujeitas à umidade, como banheiros e cozinhas, esta massa oferece excelente resistência às intempéries e à umidade, garantindo um acabamento durável e uniforme.

Já a massa corrida PVA é recomendada para a preparação de superfícies de alvenaria, concreto, gesso e fibrocimento. Após sua aplicação, entrega uma superfície nivelada que facilita o processo de pintura, garantindo um acabamento liso e de alta qualidade.

Quais materiais são necessários para passar massa corrida?

Para começar a passar a massa corrida, além da própria massa, é preciso ter em mãos alguns itens muito importantes. São eles:

um pano úmido para limpar a parede antes da aplicação;



selador para preparar a superfície e garantir a aderência da massa;



um rolo de lã ou pincel para aplicar o selador;



uma espátula para aplicar a massa corrida;



uma desempenadeira de aço para nivelar a massa e deixar a parede lisa;



lixas de gramaturas 150 e 220 para lixar a parede antes e depois de passar a massa;



materiais como máscara, luvas e óculos de proteção.

Como aplicar a massa corrida? Confira o passo a passo

Agora que você já sabe quais itens são necessários para a aplicação da massa corrida, vamos explorar os passos essenciais para executar isso da melhor forma. Confira:

1) Prepare a parede para a aplicação da massa corrida

Para aplicar a massa corrida da melhor forma, deve ser feita uma limpeza com água e detergente neutro, especialmente se houver sinais de mofo ou fungos, além do lixamento que ajuda a remover as impurezas.

2) Use o selador antes da aplicação

Em seguida, é importante aplicar um selador, especialmente se a parede já estiver pintada ou exposta à umidade direta, pois isso pode afetar a aderência da massa. O produto deve ser aplicado com um rolo de pintura e deve-se aguardar o tempo de secagem, que varia de 1 a 4 horas.

No caso de reboco novo, o uso do selador pode ser dispensado. Mas vale lembrar que é preciso assegurar que a parede esteja completamente seca, o que geralmente requer um período de até 30 dias para o reboco secar completamente.

3) Faça a preparação da massa corrida

Os modos de aplicação da massa podem variar conforme a marca ou produtor, com muitas sendo vendidas prontas para uso, sem a necessidade de alteração.

Caso a consistência da massa seja firme, misture água numa proporção de 5 a 10% do volume total, agite para garantir uniformidade e aplique dentro de um prazo máximo de 24 horas.

4) Faça a aplicação da massa corrida

Chegou a hora de colocar a mão na massa! Com a espátula, aplique o produto sobre toda a superfície com camadas finas e uniformes, distribuídas na vertical ou na horizontal, como preferir. Aguarde o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes fazer o lixamento, removendo quaisquer imperfeições visíveis, e faça uma limpeza antes de aplicar a segunda demão. Lixe novamente e pronto, sua parede está pronta para receber a tinta!

