Thiago Silva está de volta ao Fluminense! Anunciado na última terça-feira (7) pelo time carioca que revelou seu talento nos início dos anos 2000. o zagueiro se despede do Chelsea, time inglês em que jogava desde 2020, e volta ao Rio de Janeiro para morar na sua estilosa mansão localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital, com a esposa Belle Silva e os filhos.

Thiago Silva já está morando no RJ?

Thiago ainda não está morando no Rio de Janeiro! A propriedade, comprada há 10 anos pelo jogador, será habitada pela primeira vez somente em julho deste ano, mês em que ele estará de volta ao Fluminense.

Mas a família não estará completa de início na mansão: durante um certo período, apenas Thiago vai ocupar o imóvel. Os dois filhos e a esposa continuarão vivendo temporariamente em Londres, na Inglaterra, já que os estudos dos adolescentes ainda estão em andamento.

Conheça a mansão de Thiago Silva, Belle e filhos

O imóvel possui 680 metros quadrados em um terreno total de 815 metros quadrados. Fica localizado na Barra da Tijuca, um dos bairros mais valorizados do Rio de Janeiro e com o quarto metro quadrado mais caro da cidade, de acordo com dados do Índice FipeZAP (2023).

Área externa da mansão de Thiago com uma piscina deslumbrante Reprodução

Assim que comprou a mansão, o casal, que já estava morando na Europa, contratou o escritório da famosa arquiteta Leila Dionizios para executar uma reforma em toda a propriedade, que durou cerca de cinco meses.



Durante esse tempo, foram trocados pisos, a cor das paredes, os móveis e revestimentos, dando aos ambientes, por meio dos tons neutros (como o branco, que está presente em todos os lugares), um estilo contemporâneo e clean.

A sala de estar do jogador apresenta tons neutros e claros, destacando os arranjos e quadros Reprodução MCA Estúdio

Quarto do casal Thiago e Belle, também apresentando tons neutros Reprodução

Além disso, Belle, que descobriu a paixão pelo design enquanto estava vivendo na Europa, trouxe para o Brasil objetos premiados de decoração e mobiliários, como quadros, cadeiras e sofás, que enriquecem ainda mais a decoração.



Área externa da mansão com forte presença da cor branca destacando os detalhes em verde Reprodução

Um dos ambientes preferidos do jogador, sua sala de troféus Reprodução

Dentre os ambientes internos, é possível encontrar um cinema particular e uma sala em que Thiago guarda objetos de alto valor histórico usados durante toda sua carreira, troféus, medalhas, camisas e chuteiras. Já a área externa, com vista para o mar, conta com um espaço repleto de área verde, uma piscina, uma quadra de areia e uma área gourmet.

E qual o valor da mansão ?

Bastante alto! Certamente, o valor pago pela propriedade por Thiago Silva há 10 anos e antes da reforma é bem menor do que o que ele pagaria hoje. Atualmente, o preço do terreno passa de R$10 milhões, mas em sites de compra e venda de móveis é possível encontrar mansões parecidas com a de Thiago e Belle por cerca de R$14 milhões.

O valor da mansão é caro, mas a decoração, temos que concordar, é maravilhosa!

