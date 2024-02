Quem não ama um bom churrasco? A combinação de carne suculenta, temperos deliciosos e aquele aroma irresistível é capaz de conquistar o coração de qualquer um. Mas, para quem vive em um apartamento, a ideia de ter uma churrasqueira pode parecer um sonho distante.

Felizmente, existem diversas opções de churrasqueiras para apartamento que não só tornam esse sonho realidade, como também podem ser usadas como elementos de decoração para o seu espaço.

Neste artigo, vamos falar sobre como escolher a churrasqueira perfeita, os tipos disponíveis no mercado e como incorporá-la de forma elegante à sua decoração.

Como escolher a churrasqueira ideal

Antes de escolher a churrasqueira perfeita para o seu apartamento, é importante considerar alguns fatores cruciais. Primeiramente, verifique o tamanho do espaço disponível para a instalação.

É essencial que a churrasqueira caiba confortavelmente e permita uma boa circulação ao seu redor. Além disso, avalie se o seu prédio permite o uso desse tipo de equipamento em sua unidade, verificando as regras do condomínio.

Melhores tipos de churrasqueira para apartamento

Outro ponto a considerar é o tipo de churrasqueira que melhor se adapta ao seu espaço e estilo de vida. Churrasqueira a carvão geram fumaça e podem incomodar a vizinhança, por isso, existem basicamente três opções: churrasqueiras elétricas, a gás e as churrasqueiras sem fumaça. Separamos produtos em promoção de algumas das melhores marcas:

1. Churrasqueiras elétricas

As churrasqueiras elétricas são ideais para apartamentos, pois não produzem fumaça e são fáceis de usar. Elas funcionam através de resistências que aquecem a grelha, proporcionando um ambiente de cozimento uniforme. Além disso, são compactas e podem ser utilizadas em varandas ou áreas pequenas.

Churrasqueira Elétrica Mondial 1800W

Churrasqueira da Mondial tem grelha com altura regulável e que pode ser removida Reprodução/ Magalu

A Churrasqueira Elétrica Grand Steak & Grill II da Mondial é prática e pesa somente 3,7 kg. Ela tem grelha com altura regulável que pode ser removida, de modo a facilitar a limpeza do equipamento. Compre aqui.

Churrasqueira Grill Elétrico Titan 3000W

Modelo da Titan permite embutir churrasqueira na cozinha Reprodução/ Magalu

A Churrasqueira Grill Elétrico Titan tem design que permite embuti-la e acabamento inox para integrá-la com a cozinha com beleza e praticidade. O modelo vem com acendedor automático e opera em 127V. Saiba mais no Magalu.

2. Churrasqueiras a gás

As churrasqueiras a gás são outra opção prática para apartamentos. Elas funcionam com botijões de gás, o que elimina a necessidade de carvão e proporciona um controle preciso da temperatura de cozimento. Algumas até mesmo possuem queimadores adicionais para preparar outros pratos além das carnes.

Churrasqueira a Gás Arke Vitta Premium-05

Modelo da Arke tem 5 espetos rotativos Reprodução/ Magalu

A Churrasqueira a Gás Arke Vitta Premium tem 5 espetos rotativos e porta de vidro que permite que você acompanhe o ponto da carne. Além disso, tem acendimento automático e design compacto que permite a colocar em cima de bancadas. Compre no Magalu.

Churrasqueira Grill Diamond Premium Titan

Modelo Grill Diamond Premium Reprodução/ Magalu

A Churrasqueira Grill Diamond Premium da Titan funciona a gás e tem design moderno que acrescenta luxo à sua cozinha ou varanda gourmet. O modelo pode ser embutido e vem com uma tampa, que permite que o cheiro não se espalhe pelo apartamento. Compre aqui.

3. Churrasqueira sem fumaça

Se você busca uma solução realmente livre de fumaça, as churrasqueiras sem fumaça são a escolha certa. Elas utilizam tecnologia infravermelha aliada à gás para cozinhar os alimentos, eliminando completamente a produção de fumaça. É uma opção excelente para quem mora em apartamentos pequenos ou com vizinhos sensíveis a odores.

Churrasqueira Cooktop Gás Infravermelho - Mared

Churrasqueira à gás com infravermelho não emite fumaça Reprodução/ Magalu

Essa churrasqueira não produz fumaça e funciona à gás com infravermelho. Ela é ideal para embutir em bancadas e é toda em inox, com grelha cromada. Veja mais detalhes no Magalu.

Como usar a churrasqueira na decoração

Agora que você escolheu o tipo de churrasqueira que mais se adequa ao seu apartamento, é hora de pensar em como incorporá-la à decoração.

A boa notícia é que as churrasqueiras modernas não são apenas funcionais, mas também esteticamente agradáveis. Aqui estão algumas dicas para usá-las de forma elegante:

1. Escolha um design que combine com o ambiente

Opte por uma churrasqueira com um design que harmonize com a decoração da sua varanda ou espaço gourmet. Muitas churrasqueiras vêm em acabamentos de aço inoxidável ou outros materiais sofisticados que se encaixam bem em ambientes contemporâneos.

2. Crie um espaço de convivência

Além da churrasqueira em si, considere a criação de um espaço aconchegante com móveis confortáveis, como cadeiras e mesas, onde seus convidados possam relaxar enquanto você prepara os pratos. Adicione algumas plantas e iluminação adequada para criar uma atmosfera convidativa.

3. Acessórios e utensílios decorativos

Utilize acessórios e utensílios de churrasco que também funcionem como elementos decorativos. Ganchos na parede para pendurar utensílios, porta-condimentos elegantes e uma tábua de cortar bonita podem fazer toda a diferença.

Churrasqueiras sem fumaça são ideais para quem mora em apartamento não incomodar vizinhos Getty Images

4. Mantenha a limpeza em dia

Uma churrasqueira bem cuidada é mais atraente. Certifique-se de limpar regularmente a grelha e os componentes da churrasqueira para manter sua aparência impecável.

5. Aproveite a praticidade

Além de ser um elemento decorativo, a churrasqueira é uma ferramenta funcional. Portanto, não hesite em usá-la com frequência e convidar amigos e familiares para compartilhar momentos agradáveis e refeições deliciosas.

Ter uma churrasqueira em seu apartamento é uma ótima maneira de desfrutar de churrascos sem precisar sair de casa. Com as opções disponíveis no mercado e a integração cuidadosa na decoração, você pode criar um ambiente acolhedor e convidativo para compartilhar refeições memoráveis com seus entes queridos.

Portanto, escolha a churrasqueira que mais se adapta às suas necessidades e comece a planejar seu próximo churrasco no conforto do seu lar.

