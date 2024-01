Yasmin Brunet, nova sister do BBB 24 pelo grupo do Camarote, já morou em uma mansão pé na areia no litoral de São Paulo com o ex-marido, Medina. Hoje, o imóvel está à venda, mas trouxemos alguns detalhes sobre a antiga mansão de Yasmin Brunet para você conhecer. Vamos nessa?

Por dentro da mansão de Yasmin Brunet e Gabriel Medina

Com 223 metros quadrados, a antiga propriedade pé na areia de Yasmin Brunet e Gabriel Medina conta uma piscina grande, sauna, lindo jardim, espaço gourmet, churrasqueira, 5 suítes para as visitas, lavanderia, lareira, ampla cozinha e sala de estar.

Bem espaçosa, né?

Casa tem cozinha americana e sala ampla Reprodução/ Viva Real

Devido ao tamanho da mansão, dos diversos cômodos e da proximidade com a praia, o ex-casal já usou o espaço para diversas festas com amigos e familiares que foram compartilhadas nas suas redes sociais.

Mansão tem vista para a praia e jardim rústico Reprodução/ Viva Real

Onde está localizada a mansão de Yasmin Brunet?

A mansão luxuosa de Yasmin Brunet e Gabriel Medina está localizada em um condomínio fechado no litoral norte de São Paulo, em Maresias. Sendo pé na areia e em uma das praias mais queridas do estado, é o local perfeito para quem ama estar perto do mar.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet Reprodução/ Instagram

Mas quem é Yasmin Brunet, a nova sister do BBB 24?

Yasmin Brunet é filha da top model Luiza Brunet. Ela tem 35 anos e já atuou como modelo, empresária, atriz e influencer. Sua carreira como modelo foi a que começou primeiro, aos 16 anos. Yasmin foi estudar moda em Nova York, onde ingressou em diversos desfiles para marcas importantes.

Yasmin se relacionou e casou-se com o surfista, Gabriel Medina, em uma cerimônia íntima no Havaí. Logo em seguida, o casal adquiriu uma mansão em São Paulo, onde moraram até janeiro de 2022, quando o casamento chegou ao fim e a mansão foi posta à venda.

Por quanto a mansão está à venda?

Por R$ 8 milhões é possível adquirir a antiga mansão de Yasmin Brunet e, inclusive, as mobílias que o casal deixou na casa. Apesar da localização incrível e dos diversos ambientes, a mansão continua à venda em imobiliárias desde a separação do casal, em 2022.

Sala tem portas que abrem para a piscina Reprodução/ Viva Real

Mas diz aí, você gostaria de morar nessa mansão? E já pensou em ter um quintal como o de Yasmin Brunet? Para te ajudar, separamos 5 itens para decorar seu quintal!

5 produtos para decorar seu quintal

A mansão de Yasmin Brunet está perto do mar, e, por isso, materiais rústicos e que imitam palha são bem-vindos na decoração praiana. Confira abaixo nossa seleção para deixar seu quintal com o mesmo estilo do da modelo:

1. 1 Cadeira em Alumínio e 1 Mesa Baixa para Jardim

Conjunto de cadeira e mesa dão visual praiano ao seu quintal Reprodução/ Camicado

A cadeira e a mesa de centro são versáteis e podem ser utilizadas no seu quintal, jardim, varanda e até na sala de jantar. A estrutura de alumínio garante alta durabilidade e o acabamento de fibra sintética com proteção UV imita palha. Saiba mais aqui!

2. Vaso Home Style Basque 19 cm

Vaso decorativo pode armazenar objetos Reprodução/ Camicado

Apesar da aparência de barro, o pequeno vaso é feito de alumínio, o que garante resistência a quedas e versatilidade na decoração. Compre na Camicado.

3. Banco Decorativo 220cm G54 - Gran Belo

Banco é de madeira maciça escovada Reprodução/ Camicado

O banco é feito de madeira maciça escovada de excelente qualidade e tem 220 cm de largura. Ele é ideal para receber amigos e acomodar todos com conforto no seu quintal. Confira mais detalhes aqui.

4. Cesto Decor Home Style Italian Arrai 33 cm

Cesto é de metal com fibra natural Reprodução/ Camicado

Cesto dá charme à sua decoração e permite que você coloque flores ou outros objetos dentro. Sua estrutura com metal garante resistência ao objeto. Compre na Camicado.

5. Banco para Jardim 2 Lugares Garden Meu Móvel de Madeira - Castanheira

Madeira de eucalipto é resistente Reprodução/ Camicado

Esse banco é ideal para o seu canto preferido do quintal! A madeira de eucalipto garante conforto e relaxamento, e ainda é resistente a pequenos impactos. Compre aqui.

Saiba tudo sobre as casas dos camarotes do BBB 24

Já mostramos tudo que você precisa saber sobre a mansão de Yasmin Brunet, em Maresias, e como ter um quintal tão bonito quanto o dela. Quer saber mais sobre algum outro participante do BBB 24? Conhecer sua casa, rotina, trabalhos? Então continue acompanhando o portal Casa & Decoração. A cada semana traremos novidades e curiosidades sobre os participantes.

Este conteúdo foi produzido com total independência editorial da redação do Estado de Minas. Caso o leitor adquira algum produto através dos links disponibilizados, o Estado de Minas poderá auferir receita por meio de parcerias comerciais. Esclarecemos que o Estado de Minas não tem responsabilidade sobre a experiência de compra e questionamentos ou reclamações em relação ao produto devem ser direcionados ao lojista responsável.