Quando falamos em organizar e decorar nosso quarto, o guarda-roupa é um dos protagonistas. Sua escolha pode influenciar desde a funcionalidade até o design do ambiente.

No entanto, com tantas opções disponíveis, como saber qual é o ideal para o seu espaço? Separamos algumas dicas infalíveis para você acertar na escolha.

Conheça os tipos de guarda-roupa

Há uma variedade de tipos de guarda-roupas disponíveis, cada um com suas especificidades. Confira abaixo o que mais se encaixa na necessidade do seu cômodo:

- solteiro: ideal para quem tem pouco espaço ou para quartos de crianças e adolescentes. Em geral, são mais estreitos e podem ter duas ou três portas;

- casal: são maiores e possuem mais divisórias, adequados para duas pessoas. Algumas opções vêm com espelhos ou espaços específicos para sapatos e demais acessórios;

- de canto: para otimizar espaços menores, este modelo aproveita o canto do quarto, oferecendo mais capacidade de armazenamento em locais que muitas vezes são subutilizados;

- com portas de correr: são perfeitos para quartos estreitos, pois as portas não exigem espaço extra para abrir. Alguns também contam com grandes espelhos nas portas, o que otimiza ainda mais o espaço do cômodo.

Meça o local

Antes de adquirir o guarda-roupa, é fundamental medir o espaço disponível no quarto. Lembre-se de considerar o espaço necessário para abertura de portas e gavetas. Além disso, verifique o local de passagem, garantindo que o móvel não obstrua a circulação no ambiente.

Pense na utilização do guarda-roupa

Para escolher o modelo certo de guarda-roupa, o ideal é pensar em tudo que será armazenado nele. Veja alguns exemplos:

- roupas: analise a quantidade e o tipo de roupas. Se tiver muitos vestidos e/ou blazers, opte por modelos com espaços longos e grandes cabideiros. Já se possui muitos sapatos, verifique se há divisórias específicas para acomodá-los da forma correta;

- acessórios e bijuterias: alguns modelos possuem gavetas menores ou compartimentos para estes itens;

- roupas de cama: se não possui um local específico para guardar lençóis e cobertores, certifique-se de que o guarda-roupa tenha prateleiras espaçosas para essa finalidade.

Escolha do guarda-roupa deve ser guiada por o que será armazenado nele. Freepik

Analise o material do guarda-roupa

A qualidade e durabilidade do móvel estão diretamente ligadas ao material, por isso, verifique com atenção na hora da escolha:

- MDF: é uma madeira reconstituída, resistente e com boa durabilidade. É bastante usado por ser versátil e adaptar-se a diversos designs;

- MDP: também é uma madeira reconstituída, mas com camadas internas mais resistentes. É ideal para partes que necessitam de maior resistência, como prateleiras;

- madeira maciça: são móveis de alta durabilidade, mas com preço mais elevado.

Compare preços de guarda-roupas

Com tantos modelos e materiais, os preços podem variar bastante. Portanto, antes de efetuar a compra, faça uma pesquisa minuciosa em diferentes lojas e plataformas online. Além disso, atente-se às promoções e descontos. Porém, não se deixe levar apenas pelo preço: considere a relação custo-benefício.

Escolher o guarda-roupa ideal para seu quarto pode parecer uma tarefa árdua, mas com essas dicas, você certamente encontrará o móvel perfeito para suas necessidades e para o design do seu espaço. Lembre-se de priorizar a funcionalidade e a durabilidade, garantindo assim um investimento assertivo e de longa duração.