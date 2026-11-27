Emagrecer, praticar exercícios físicos e investir em tratamentos estéticos nem sempre são suficientes para eliminar os furinhos da celulite. Mesmo após uma perda significativa de peso ou procedimentos que deixam a pele mais uniforme, as depressões podem continuar visíveis ou reaparecer com o tempo. Mas será que a celulite tem memória?



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Segundo a dermatologista Marina Sathler, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e especialista em tratamentos para celulite e flacidez, a recorrência não significa que a pele seja capaz de guardar alterações anteriores, mas que os fatores responsáveis pelos furinhos podem permanecer mesmo após um tratamento bem-sucedido.



“Costumo dizer que a celulite não tem exatamente uma memória, mas a pele pode continuar apresentando as condições que favoreceram o aparecimento dos furinhos”, explica.



Conhecida como lipodistrofia ginoide, a celulite é uma alteração estética comum, caracterizada por ondulações e depressões que conferem à pele o aspecto de “casca de laranja”. Sua formação envolve a distribuição da gordura subcutânea, a organização do tecido conjuntivo e a firmeza da pele.



Nesse processo, destacam-se os septos fibrosos, faixas de tecido que conectam a pele às camadas profundas. Quando exercem tração sobre a superfície, provocam as depressões características da celulite.



“Mesmo depois de um tratamento bem-sucedido, fatores como envelhecimento, alterações hormonais e perda de firmeza continuam atuando sobre esses tecidos. Além disso, alguns procedimentos melhoram apenas a aparência superficial, sem liberar as fibras responsáveis pelas depressões. Por isso, os furinhos podem reaparecer”, esclarece Marina.

Genética, hormônios e envelhecimento



A tendência à recorrência varia entre as mulheres porque a celulite tem origem multifatorial. A predisposição genética influencia a distribuição da gordura, a organização do tecido subcutâneo e as características da pele.



Alterações hormonais, especialmente relacionadas ao estrogênio, também participam desse processo, embora seus mecanismos ainda não sejam completamente compreendidos. O envelhecimento, por sua vez, reduz progressivamente o colágeno e a elasticidade, tornando mais evidentes irregularidades antes discretas.



Oscilações importantes de peso também modificam o volume e a tensão dos tecidos. Por isso, emagrecer não garante o desaparecimento da celulite. “A durabilidade dos resultados depende tanto das características individuais quanto da capacidade do procedimento de atuar sobre as alterações responsáveis pela celulite”, afirma a dermatologista.



A profundidade das depressões, a presença de flacidez e a técnica utilizada ajudam a explicar por que mulheres submetidas a tratamentos semelhantes podem apresentar resultados diferentes.

Tratamentos podem oferecer resultados duradouros



Os tratamentos disponíveis atuam sobre estruturas distintas. Enquanto algumas tecnologias procuram melhorar a firmeza e a textura da pele, outras buscam liberar as fibras responsáveis pelas depressões.



Quando os furinhos estão associados à tração dos septos fibrosos, atuar diretamente nessas estruturas pode proporcionar resultados mais duradouros. Uma das técnicas utilizadas é a subcisão, procedimento minimamente invasivo que libera as fibras por meio de um instrumento introduzido sob a pele.



Segundo Marina, uma das abordagens possíveis associa a subcisão à bioestimulação de colágeno. A proposta é reduzir a tração responsável pelos furinhos e estimular a produção dessa proteína, importante para a sustentação cutânea.



“O procedimento começa com a marcação das depressões e a aplicação de anestesia local. A bioestimulação é realizada na região indicada e, em seguida, utilizamos um instrumento específico, como uma agulha apropriada para subcisão, para liberar as fibras que puxam a pele para baixo, tratando individualmente as depressões selecionadas”, detalha.



A especialista ressalta, entretanto, que corrigir uma depressão não significa eliminar definitivamente a celulite. Embora estudos clínicos com determinadas técnicas de subcisão tenham demonstrado manutenção da melhora por alguns anos em parte das pacientes, ainda faltam pesquisas comparativas de longo prazo sobre a durabilidade das diferentes abordagens.

Quanto tempo duram os resultados?



Não existe um prazo universal para o reaparecimento da celulite. A duração dos resultados depende das características da pele, da profundidade das depressões, do procedimento escolhido e das mudanças naturais do organismo.



Técnicas que liberam os septos fibrosos podem oferecer correções prolongadas em depressões específicas. Já tratamentos voltados à produção de colágeno e à firmeza podem exigir reavaliações periódicas.



Os resultados também nem sempre são imediatos. Após a subcisão, inchaço e hematomas podem interferir temporariamente na aparência da região. Quando há associação com bioestimuladores, a melhora ocorre gradualmente, ao longo dos meses.



“Os sinais de recorrência incluem o reaparecimento de depressões anteriormente suavizadas ou o surgimento de novas irregularidades. A necessidade de manutenção deve ser definida individualmente, porque nem toda paciente precisa repetir o procedimento e nem toda nova depressão tem a mesma causa”, orienta.

Hábitos saudáveis ajudam, mas não eliminam a celulite



Embora nenhuma estratégia impeça completamente o surgimento da celulite, alguns hábitos podem contribuir para a qualidade da pele e do contorno corporal.



Exercícios físicos, especialmente os de fortalecimento muscular, e a manutenção de um peso relativamente estável podem favorecer a aparência corporal. A alimentação equilibrada também beneficia a saúde geral, mas não constitui um tratamento específico.



“Uma alimentação equilibrada também contribui para a saúde da pele, embora não exista uma dieta comprovadamente capaz de eliminar ou prevenir a celulite”, ressalta Marina.



Após procedimentos, os cuidados devem seguir orientações individualizadas, que podem incluir curativos, compressão, suspensão temporária de exercícios intensos e proteção solar, principalmente enquanto houver hematomas.



A dermatologista reforça que a celulite não é doença nem sinal de falta de cuidados. É frequente inclusive em mulheres magras e fisicamente ativas. Por isso, recomenda expectativas realistas diante dos tratamentos.



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“Temos tratamentos capazes de proporcionar melhoras expressivas e duradouras, mas o objetivo deve ser uma pele com aparência mais uniforme, preservando sua naturalidade e respeitando as características de cada paciente, sem prometer resultados definitivos.”