Celulite facial: o que é infecção grave que levou jornalista à internação?

Em vídeo publicado em suas redes sociais, a jornalista Adriana Perroni, da Record, contou que precisou ser internada por conta de um quadro de celulite facial. “Celulite? no rosto? Eu nunca tinha ouvido falar em celulite facial até que precisei ser internada por causa dela”, disse em uma postagem.

A celulite facial é um processo infeccioso e bacteriano que acontece no tecido de gordura abaixo da pele. “Na verdade, a celulite infecciosa pode ocorrer em qualquer área do corpo. Mas a grande questão com a celulite facial é que a localização é muito próxima do sistema nervoso central, então é mais perigosa, podendo evoluir para uma meningite ou outra complicação maior. Por isso deve ser tratada com urgência”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

“É importante não confundir com a lipodistrofia ginoide, o que popularmente chamamos de celulite, que são aquelas irregularidades naturais da pele, geralmente nas nádegas e na parte inferior das coxas, causadas pelo modo que a gordura e o tecido fibroso se organizam”, alerta.

O que é?

A celulite infecciosa pode ocorrer em qualquer situação em que uma bactéria rompe a barreira da pele, geralmente por uma lesão como uma espinha, e encontra um sistema imunológico incapaz de combatê-la, levando a uma proliferação bacteriana no local, que causa vermelhidão, aumento de temperatura local, dor e edema. “Áreas de micose, picadas de inseto, machucados e pelos encravados são as portas mais comuns. E pacientes com lesões crônicas na pele como disidrose, psoríase ou com baixa imunidade são mais propícios ao problema”, afirma.

Felizmente, é possível evitar a celulite infecciosa por meio de alguns cuidados, principalmente com relação à prevenção das portas de entrada. “Evitar manipulação de machucados, espinhas e picadas de insetos, higienizar adequadamente cortes e lesões e hidratar a pele para melhorar a barreira cutânea são maneiras de prevenir a celulite infecciosa”, diz Aline, que também aconselha reforçar o sistema imunológico com alimentação rica em fibras, frutas e verduras, que, além de serem ricas em vitaminas e oligoelementos, contribuem para uma boa função intestinal.

Já o tratamento da condição normalmente é realizado através do uso de antibióticos. Nos casos mais leves, o tratamento pode ser feito em casa e os antibióticos são tomados na forma de comprimidos. Já em casos mais graves, o paciente é internado no hospital e os antibióticos são ministrados diretamente na veia. O médico também pode receitar analgésicos e antitérmicos para reduzir a dor e a febre.

“Normalmente os sintomas melhoram em 10 dias após o início do uso de antibióticos. Mas, para ajudar no tratamento, é importante também que o paciente repouse e mantenha o membro afetado elevado durante trinta minutos três vezes ao dia para diminuir a dor e o inchaço, além de manter a área infectada sempre limpa.”