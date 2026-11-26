Com a chegada do verão e o aumento da exposição ao sol, os cuidados com a pele ganham ainda mais importância. Mais do que evitar queimaduras e o envelhecimento precoce, a proteção solar é uma medida essencial para reduzir o risco de câncer de pele, o tipo de câncer mais incidente no Brasil.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o país deverá registrar aproximadamente 263 mil novos casos de câncer de pele não melanoma e 9.360 casos de melanoma por ano no triênio 2026–2028. Os números reforçam a importância da prevenção, da observação de alterações cutâneas e da investigação adequada de lesões suspeitas.



Nesse contexto, a tecnologia também tem contribuído para ampliar os recursos disponíveis na avaliação da pele. O ultrassom dermatológico, também conhecido como ultrassom cutâneo de alta frequência, permite visualizar estruturas em diferentes camadas da pele, oferecendo informações que não podem ser obtidas apenas pela observação externa.

De acordo com a radiologista Luciana Zattar, especialista em ultrassonografia dermatológica, o exame pode ter papel complementar na investigação de determinadas lesões, auxiliando na análise de características, profundidade e extensão de alterações cutâneas.



“A pele é um órgão complexo, e nem tudo o que acontece em suas camadas mais profundas pode ser percebido visualmente. O ultrassom dermatológico permite avaliar essas estruturas e, em situações específicas, contribuir para a caracterização de lesões e o planejamento terapêutico. É uma ferramenta complementar, que deve ser utilizada conforme a indicação médica”, explica.



A especialista ressalta, entretanto, que o ultrassom não substitui a avaliação dermatológica, a dermatoscopia ou a biópsia quando indicada. A investigação de uma suspeita de câncer de pele depende da avaliação clínica e dos métodos diagnósticos apropriados para cada caso.

Sinais que merecem atenção



Durante o verão, é importante observar mudanças na aparência da pele. Pintas que aumentam de tamanho, mudam de cor ou formato, apresentam bordas irregulares, sangram ou provocam coceira persistente precisam ser avaliadas por um profissional de saúde. Feridas que não cicatrizam também merecem investigação.



A regra ABCDE é um recurso utilizado para ajudar a reconhecer sinais suspeitos em pintas: assimetria, bordas irregulares, cores diferentes, diâmetro aumentado e evolução ao longo do tempo. A presença de um desses sinais não confirma câncer, mas indica a necessidade de avaliação.



Luciana reforça que a prevenção não deve se limitar aos dias de praia e piscina. O uso diário de protetor solar, a reaplicação conforme as orientações do fabricante e após contato com água ou suor, o uso de roupas com proteção UV, chapéus e óculos escuros e a busca por sombra nos horários de maior intensidade solar são medidas importantes.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Não devemos esperar o verão para olhar com atenção para a pele. O dano solar é cumulativo, e o acompanhamento precisa fazer parte da rotina durante todo o ano. Identificar uma alteração e procurar avaliação especializada é muito mais importante do que tentar interpretá-la sozinho”, destaca a médica.

