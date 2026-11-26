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Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, morreu aos 65 anos em decorrência de um câncer de próstata metastático. O músico faleceu em casa, cercado pela família, na segunda-feira (23). Familiares e integrantes da banda britânica comunicaram a perda na quarta-feira (25).

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O artista recebeu o diagnóstico em 2018 e tornou a doença pública em 2022. Na ocasião, Taylor revelou que o quadro estava em estágio avançado, havia atingido outras partes do organismo e não apresentava possibilidade de cura.

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Responsável pelo sucesso internacional do grupo britânico em faixas como "Rio", "Hungry Like the Wolf" e "Girls on Film", o guitarrista também desenvolveu projetos solo e colaborou com outros músicos. Taylor participou dos trabalhos do álbum "Danse Macabre", lançado pela banda em 2023.

Características da doença

O câncer de próstata é um tumor maligno na glândula situada abaixo da bexiga e à frente do reto, responsável pela produção de parte do líquido seminal. A condição ocorre quando células do órgão se multiplicam sem controle, com ritmo de evolução lento ou agressivo, podendo alcançar outros tecidos.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que aproximadamente 75% dos casos mundiais acometem homens com 65 anos ou mais. No Brasil, o órgão calcula 77.920 novos registros anuais no intervalo de 2026 a 2028.

Sinais de alerta

A fase inicial da doença costuma evoluir de maneira silenciosa, sem manifestações evidentes. Quando surgem, os sintomas iniciais podem ser confundidos com alterações benignas da glândula.

Indícios que exigem atenção médica incluem:

dificuldade para urinar;

diminuição da força do jato urinário;

necessidade de urinar com maior frequência durante o dia;

vontade frequente de urinar durante a noite;

presença de sangue na urina.

Quadros avançados com metástases ósseas podem desencadear dores nos ossos e desconforto persistente. O INCA destaca que esses sintomas não confirmam o diagnóstico de câncer, mas demandam investigação por um profissional de saúde.

Tratamento e chances de controle

A probabilidade de cura está ligada à fase de identificação da doença. Tumores restritos à glândula contam com terapias de intenção curativa e perspectivas favoráveis.

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O câncer metastático geralmente não tem cura, embora disponha de recursos terapêuticos. Nesses casos, o tratamento visa conter a evolução tumoral, amenizar sintomas, assegurar qualidade de vida e estender a sobrevida do paciente.