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Espanha, França e Países Baixos já detetaram a presença da PJ.2.1, uma nova variante da Covid-19 identificada no Canadá em maio. A chegada desta linhagem a Portugal é considerada expectável, mas as recomendações de saúde pública não sofrem alterações.

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Em declarações à "Executive Digest", o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Bernardo Gomes, afirmou que a variante aparenta ser mais transmissível. Contudo, o especialista destacou a falta de motivos para preocupação, visto que não existem sinais de maior severidade clínica.

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Mecanismo de transmissão celular

Investigadores alemães indicam a causa para a rápida circulação do vírus: a proteína Spike da PJ.2.1 liga-se com mais força ao recetor ACE2, ponto de entrada do agente patogénico nas células humanas. Em Espanha, já foram confirmadas cadeias de transmissão locais na Catalunha, no País Basco e em Madrid.

O impacto em Portugal deverá permanecer limitado, segundo Bernardo Gomes. O país viveu uma fase intensa de transmissão viral no final do verão e no início do outono, fator que ajuda a travar a progressão da nova linhagem.

Eficácia da vacina e sintomas

A proteção conferida pelas vacinas permanece ativa. Os anticorpos produzidos pela vacina de reforço atual, formulada para a variante XFG, conseguem neutralizar a PJ.2.1. Cientistas alertam que mutações posteriores podem alterar este quadro e apontam a variante BA.3.2, registada sobretudo em crianças, como outra linhagem sob observação.

O quadro clínico não apresenta sintomas diferentes dos habituais. As manifestações relatadas incluem febre, tosse, dor de garganta e cansaço, sinais que também ocorrem habitualmente noutras infeções respiratórias.

Mortalidade e vigilância epidemiológica

Mesmo sem indícios de maior gravidade, a Covid-19 continua a provocar mortes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reportou 719 mortes entre 21 de setembro e 18 de outubro, número superior aos 542 óbitos contabilizados no período antecedente.

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Cerca de 75% das vítimas mortais tinham 65 ou mais anos. Por existirem menos testes e notificações, os números reais podem estar subestimados, motivo pelo qual o especialista defende que a vigilância epidemiológica seja preservada.