Por Julia Bruno

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Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) utilizaram simulações computacionais para investigar como variações de temperatura e acidez atuam no enfraquecimento das ligações entre proteínas da superfície do vírus da dengue – um passo essencial para a infecção das células humanas. Os achados ajudam a compreender o mecanismo de entrada do patógeno nas células e apontam possíveis alvos para o desenvolvimento de medicamentos contra a doença. Os resultados foram publicados no Journal of Chemical Information and Modeling.

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública do Brasil. Em 2025, o país registrou cerca de 1,7 milhão de casos prováveis e 1,8 mil mortes peladoença, segundo o Ministério da Saúde. Até o fim de outubro deste ano, foram contabilizados 490 mil casos prováveis e cerca de 370 mortes.

Embora existam tratamentos para aliviar os sintomas e evitar complicações, ainda não há medicamentos antivirais específicos contra a infecção. Uma das estratégias investigadas para preencher essa lacuna é impedir que o vírus consiga entrar nas células humanas. Para isso, é necessário compreender as mudanças que ocorrem nas proteínas de sua superfície durante esse processo, justamente o foco da pesquisa.

Para invadir o organismo, o vírus aproveita um mecanismo de defesa da própria célula hospedeira: ao ser capturado, ele fica envolvido por uma pequena bolsa chamada endossomo, cujo interior se torna progressivamente mais ácido para degradar invasores.

No caso da dengue, porém, essa acidez acaba favorecendo a infecção. A superfície do vírus é recoberta por moléculas da chamada “proteína de envelope” (proteína E), que se organizam em pares denominados dímeros. Quando o ambiente se torna mais ácido, essas proteínas se separam e mudam de formato, expondo uma região capaz de se ligar à membrana do endossomo. Isso desencadeia uma sequência de alterações na forma das proteínas que permite a fusão das membranas do vírus e da célula e a liberação do material genético viral, dando início à infecção.

“É como se o vírus usasse a própria estratégia de defesa da célula a seu favor. A célula captura o que considera um corpo estranho e acidifica o compartimento para tentar destruí-lo. Mas essa redução do pH provoca mudanças nas proteínas da superfície do vírus que permitem a fusão das membranas e a entrada do material genético viral na célula”, explica Alexandre Suman de Araujo, professor do Departamento de Física do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce) da Unesp, em São José do Rio Preto, e um dos autores do artigo.

Simulações moleculares

A equipe brasileira, em colaboração com o Instituto Italiano de Tecnologia, analisou dois dos quatro sorotipos do vírus da dengue, o DENV-2 e o DENV-3 – os mais relevantes epidemiologicamente no país. A investigação foi apoiada pela Fapesp por meio de dois projetos.

Para investigar o comportamento das proteínas, os pesquisadores utilizaram uma técnica chamada dinâmica molecular, que permite simular no computador os movimentos dos átomos que formam essas estruturas. Foram analisados os dímeros da porção externa da proteína E (a parte voltada para fora do vírus), simulados em ambiente aquoso sob três temperaturas:

28 °C, próxima à encontrada no mosquito transmissor

37 °C, temperatura normal do corpo humano

40 °C, que representa uma situação de febre

Também foram testados três níveis de acidez, medidos pela escala de pH: 7 (neutro), 6 (levemente ácido) e 5 (mais ácido).

Os pesquisadores simularam no computador os movimentos dos átomos que formam as proteínas da superfície do vírus Ibilce-Unesp/Fapesp

As simulações sugeriram que a transição da temperatura do mosquito (28 °C) para a do corpo humano (37 °C) já enfraquece as interações que mantêm os dímeros unidos, efeito amplificado pela acidez, favorecendo mudanças em sua estrutura. Já a 40 °C, em condição de febre, o fenômeno não foi simplesmente mais intenso: parte das conexões que haviam se afrouxado voltou a se reaproximar. A resposta variou entre os sorotipos: no DENV-2, a perda de estabilidade foi mais expressiva em pH 5, enquanto no DENV-3 alterações importantes já foram observadas em pH 6.

Os pesquisadores também notaram que a separação das duas unidades do dímero não acontece de forma uniforme: enquanto um lado começa a se abrir, o outro se aproxima para manter o contato. Esse movimento desigual, batizado de “abraço compensatório”, altera a exposição da alça de fusão (região que se liga à membrana do endossomo). Como consequência, pode atrapalhar o reconhecimento por anticorpos que dependem do par de proteínas intacto para neutralizar o vírus.

“Observamos que as duas partes da proteína não se separam ao mesmo tempo. Enquanto uma região se abre, a outra continua unida. Isso nos ajuda a entender melhor as mudanças que ocorrem na estrutura e quais regiões ficam expostas durante o processo”, detalha Alexandre.

Possíveis tratamentos

Além de acompanhar os movimentos das proteínas, os cientistas identificaram diferentes tipos de forças químicas que funcionam como travas entre as duas unidades do par e que podem ser enfraquecidas pela acidificação (como ligações de hidrogênio, pontes salinas e interações -cátion).

O mapeamento dessas interações pode ajudar no desenvolvimento de moléculas capazes de reforçar a união entre as duas partes do dímero. A ideia é impedir que as proteínas se separem com a queda do pH e sofram as mudanças de formato necessárias para a fusão das membranas, bloqueando uma etapa importante da entrada do vírus nas células.

“Se sabemos quais interações precisam ser rompidas para que as proteínas se separem, podemos pensar em moléculas que funcionem como uma espécie de cola, mantendo as duas partes unidas mesmo quando o ambiente se torna mais ácido”, explica Alexandre.

Entre as possibilidades estão pequenas moléculas conhecidas como molecular glues (colas moleculares) e nanocorpos, fragmentos de anticorpos capazes de reconhecer regiões específicas das proteínas. Essas substâncias atuariam como grampos, estabilizando os dímeros e dificultando as mudanças estruturais necessárias à infecção.

Por enquanto, os resultados foram obtidos em simulações computacionais. Os próximos passos incluem buscar compostos capazes de estabilizar os dímeros e verificar experimentalmente se eles conseguem impedir a entrada do vírus nas células. Para isso, o grupo busca parcerias nas áreas de química, farmácia e biologia.

“Nosso trabalho é o começo desse processo. Usamos as simulações para entender o mecanismo e identificar possíveis alvos. A partir daí, precisamos trabalhar com pesquisadores de outras áreas para desenvolver ou testar moléculas que possam bloquear a entrada do vírus na célula”, afirma Alexandre.

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O artigo Synergistic effects of pH and temperature on dengue virus envelope dimers: insights from microsecond molecular dynamics simulations pode ser lido em: https://pubs.acs.org/jcisd8/article/66/20/13467/5421624/Synergistic-Effects-of-pH-and-Temperature-on.

