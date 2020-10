Combinar antivirais lopinavir e ritonavir é ineficaz contra a covid-19, diz estudo

A combinação dos medicamentos antivirais lopinavir e ritonavir, usados contra o vírus da aids, não é eficaz em pacientes hospitalizados com a covid-19, concluíram os autores do ensaio clínico britânico Recovery.

Essa conclusão não é nova, já que os pesquisadores a anunciaram publicamente em 29 de junho. Desta vez, porém, eles publicam os resultados detalhados na revista médica The Lancet.

"O tratamento da covid-19 com a combinação de lopinavir-ritonavir foi recomendado em muitos países. No entanto, os resultados de nosso estudo mostram que este não é um tratamento eficaz para pacientes internados no hospital com covid-19", disse um dos responsáveis pelo Recovery, Martin Landray, da Universidade de Oxford, citado pela The Lancet.

Os pesquisadores britânicos administraram a combinação lopinavir-ritonavir (comercializada sob o nome de Kaletra) a 1.616 pacientes e os compararam com 3.424 outros durante o período de 19 de março a 29 de junho.

Resultado: não houve diferença significativa na mortalidade após 28 dias (23% dos pacientes que receberam o medicamento versus 22% dos que não receberam). Lopinavir-ritonavir também não reduz o risco de ser colocado em um respirador artificial nem encurta o tempo de hospitalização.

No começo de julho, logo após os anúncios da Recovery sobre a ineficácia desse tratamento, os responsáveis pelo ensaio clínico europeu Solidarity, supervisionado pela OMS, e seu parceiro francês Discovery o abandonaram.

O estudo Recovery, que incluiu 13.000 pacientes de 176 hospitais britânicos, melhorou significativamente o conhecimento sobre os tratamentos contra o novo coronavírus.

Ele mostrou no início de junho que a hidroxicloroquina não tinha efeitos benéficos. Depois, em meados de junho, apontou que a dexametasona (um corticosteroide) reduz a mortalidade entre pacientes em estado crítico. Este é um dos medicamentos administrados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos dias.

Dezenas de tratamentos contra a covid-19 estão sendo analisados em todo o mundo, mas até agora a dexametasona é o único que demonstrou eficiência na redução da taxa de mortalidade.

Um antiviral, o remdesivir (também utilizado por Trump) reduz levemente o tempo de recuperação de pacientes internados com covid-19, mas não mostrou nenhum benefício em termos de diminuição da mortalidade.

O Recovery está testando ainda outros tratamentos: o coquetel experimental de anticorpos sintéticos da empresa Regeneron (também administrado a Trump), o tocilizumabe e o plasma extraído de pessoas que tiveram a doença.