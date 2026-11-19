O Dia Nacional de Combate à Dengue, lembrado nesta quinta-feira (19/11), chama a atenção para a importância da prevenção e do enfrentamento de uma das principais ameaças à saúde pública no Brasil. Projeções divulgadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que o Brasil poderá registrar aproximadamente 866 mil casos prováveis da doença em 2027, evidenciando a necessidade de intensificar os cuidados individuais e as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

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De acordo com os dados, o pico de notificações poderá ocorrer em abril de 2027, com possibilidade de apenas em uma semana ser registrado 40 mil casos. Entre janeiro e outubro de 2026, o Brasil identificou mais de 374 mil casos prováveis de dengue e 371 mortes confirmadas, segundo levantamento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS).

A infectologista e professora da Afya São João del Rei, Janaína Teixeira, explica que a dengue pode apresentar diferentes formas clínicas, desde o quadro clássico com febre, dores no corpo, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, até formas mais graves da doença.

“Um dos problemas é que o vírus pode provocar uma diminuição das células de defesa e também das plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. Além disso, o vírus pode aumentar o que chamamos de permeabilidade capilar. Ele torna os vasos sanguíneos mais permeáveis, permitindo que parte do líquido do plasma saia dos vasos e passe para os tecidos. Com isso, o paciente pode apresentar uma redução do volume de sangue circulante e, em situações mais graves, evoluir para um quadro de choque”.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, referentes ao 2º ciclo do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado entre maio e agosto de 2026, 49,2% das 3.732 cidades que informaram seus indicadores encontram-se sob ameaça de infestação.

Os números do LIRAa apontam que 42,3% dos focos identificados estão em recipientes domésticos que acumulam água facilmente, como vasos, pratos de plantas e garrafas. Em seguida aparecem os reservatórios de água para consumo, como caixas d’água e tonéis mal vedados, responsáveis por 26,1% dos registros, além de pneus e resíduos sólidos descartados de forma inadequada, como garrafas PET, latas e entulhos, que somam 23%.

Janaína comenta que os desafios para o controle da dengue estão muito relacionados ao nosso clima, que é quente e úmido, com períodos de muitas chuvas e temperaturas elevadas. Essas condições favorecem a sobrevivência do mosquito e o surgimento de possíveis criadouros. Além disso, temos a questão das mudanças climáticas, com temperaturas cada vez mais elevadas e chuvas frequentes, que também contribuem para a proliferação do mosquito.

O levantamento evidencia ainda diferenças regionais importantes no perfil dos criadouros: enquanto na Região Norte predominam pneus e resíduos sólidos, no Nordeste o maior desafio está nos depósitos de armazenamento de água. Já nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a principal concentração ocorre justamente nos vasos, pratos de plantas e pequenos recipientes domésticos.

No Brasil, atualmente, a vacina Qdenga é a única disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para a prevenção da dengue. “Sua aplicação é destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e não exige comprovação de infecção prévia pelo vírus, podendo ser administrada tanto em indivíduos que já tiveram dengue quanto naqueles que nunca foram infectados. A vacina oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue e seu esquema vacinal é composto por duas doses”, conclui a infectologista da Afya.

Cartão de vacinação em dia e imunização de rebanho

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), aproximadamente 30% da população brasileira não mantém uma adesão integral às campanhas de vacinação. Os dados apontam que 9,9% dos entrevistados declararam não se vacinar, enquanto 9,2% interromperam o esquema vacinal durante a pandemia de COVID-19. O estudo também identificou uma menor adesão à imunização entre pessoas de 16 a 34 anos e residentes da região Norte do país.

A médica e professora da Afya Contagem, Cinthya Miura, destaca que manter o cartão de vacinação atualizado em todas as fases da vida é fundamental para prevenção coletiva, pois a imunidade pode diminuir com o tempo, exigindo reforços. “Além disso, novas vacinas são incorporadas ao calendário nacional para ampliar a proteção. Adultos, idosos e grupos específicos, como gestantes e profissionais de saúde, também precisam estar protegidos para evitar doenças graves e proteger quem está ao seu redor”.

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A médica também ressalta que a imunização de rebanho é essencial porque desta maneira o mosquito encontra menos pessoas suscetíveis para se infectar. “Na prática, cada pessoa imunizada funciona como uma barreira, ajudando a interromper a cadeia de transmissão. Com isso, mesmo aqueles que não podem se vacinar, como bebês, gestantes ou pessoas com o sistema imunológico comprometido, acabam sendo protegidos indiretamente. Quando a cobertura vacinal cai, essa barreira coletiva se enfraquece, aumentando o risco de surtos”, complementa a docente da Afya.