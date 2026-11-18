A chegada do verão ainda está a algumas semanas de distância, mas os cuidados contra a dengue precisam começar agora. A previsão de influência do fenômeno El Niño sobre o clima brasileiro, com possíveis mudanças na distribuição das chuvas e nas temperaturas, acende o alerta para condições que podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Diante desse cenário, a eliminação de possíveis criadouros antes da intensificação das chuvas é fundamental para reduzir o risco de transmissão da doença.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em julho, o Ministério da Saúde alertou para a possibilidade de aumento das arboviroses associado ao El Niño. Segundo projeções do InfoDengue/Fiocruz divulgadas pela pasta, o Brasil poderá registrar cerca de 1,7 milhão de casos de dengue em 2027. Embora essas estimativas estejam sujeitas a mudanças e a intensidade da transmissão dependa de diversos fatores, o cenário exige atenção e planejamento das ações preventivas.

O infectologista cooperado da Unimed-BH, Adelino Melo Freire Júnior, explica que a combinação de temperaturas elevadas e acúmulo de água favorece a reprodução do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. “O combate à dengue precisa começar antes mesmo da chegada do verão. Muitas vezes, a população só intensifica os cuidados quando os casos começam a aumentar, mas esse trabalho deve ser contínuo e preventivo. Eliminar os criadouros agora, antes da intensificação das chuvas, é uma forma de reduzir a proliferação do mosquito e o risco de transmissão nos próximos meses”, orienta.

Dados do Ministério da Saúde reforçam a necessidade de atenção. Levantamento realizado entre maio e agosto de 2026 apontou que 49,2% dos municípios avaliados apresentavam índices de infestação do Aedes aegypti classificados como alerta ou risco. Em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), até 5 de outubro foram registrados 63.647 casos prováveis de dengue, sendo 47.502 confirmados e 49 mortes pela doença.

Prevenção deve combinar diferentes estratégias



A principal medida de controle do mosquito continua sendo a eliminação de recipientes que possam acumular água, como vasos de plantas, pneus, garrafas, calhas e caixas-d'água destampadas. A atenção deve ser constante, inclusive nos períodos de menor circulação da doença.



Além do controle dos criadouros, o uso de repelentes, telas de proteção e outras medidas para evitar picadas contribui para reduzir o risco de transmissão.



A vacinação também integra as estratégias de prevenção da dengue. A população deve procurar as unidades de saúde para verificar as recomendações vigentes e a disponibilidade das vacinas para os grupos elegíveis.



Sintomas e sinais de gravidade



A dengue pode se manifestar de diferentes formas, desde quadros leves até complicações graves. Os sintomas mais comuns incluem febre alta, dor de cabeça e/ou atrás dos olhos, dores musculares e nas articulações, fraqueza, falta de apetite e manchas vermelhas na pele. Os sintomas podem variar de uma pessoa para outra.



O infectologista alerta que os sinais iniciais podem ser confundidos com os de outras infecções, tornando importante a avaliação médica para estabelecer a suspeita diagnóstica e orientar o acompanhamento. “A dengue costuma começar com febre alta, dores intensas no corpo e muito mal-estar. O problema é que esses sintomas também aparecem em outras doenças. Por isso, diante da suspeita, é importante buscar avaliação médica, especialmente no caso de crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, que podem precisar de cuidados adicionais”, explica.



Outro ponto de atenção é que a fase crítica da doença pode começar justamente quando a febre diminui ou desaparece, geralmente entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas. Nessa fase, é importante observar sinais de alarme, como dor abdominal intensa e contínua, vômitos frequentes, tontura ou sensação de desmaio, dificuldade para respirar, sangramento no nariz, gengivas ou fezes.

A redução da febre nem sempre significa melhora. Em alguns pacientes, é justamente nesse momento que começa a fase crítica da dengue, quando pode ocorrer extravasamento de plasma, queda da pressão arterial e evolução para choque. Por isso, qualquer sinal de alarme exige atendimento médico imediato.



Tratamento e cuidados durante a recuperação



A dengue não possui tratamento antiviral específico. O acompanhamento é direcionado ao controle dos sintomas, à hidratação adequada e à identificação precoce de complicações. Nos casos leves, a recuperação geralmente ocorre em casa, com repouso, hidratação oral e medicamentos orientados pelo médico. Já os quadros graves podem exigir internação hospitalar e reposição intravenosa de líquidos

O infectologista reforça que a automedicação deve ser evitada. "Medicamentos como ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios, incluindo ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno, não devem ser utilizados por pessoas com suspeita de dengue devido ao risco de complicações hemorrágicas. A hidratação deve ser iniciada precocemente, conforme orientação médica, e a evolução dos sintomas precisa ser acompanhada com atenção, mesmo quando o quadro inicial parece leve", explica.



Teleatendimento pode ser alternativa



Diante de sintomas sugestivos de dengue ou outras arboviroses, é importante buscar avaliação médica. Nos casos sem sinais de alarme, o teleatendimento pode ser uma alternativa para o primeiro contato com um profissional de saúde, permitindo orientar os cuidados iniciais, avaliar fatores de risco e identificar a necessidade de atendimento presencial.

“O teleatendimento é uma ferramenta importante porque facilita o acesso à orientação médica, especialmente nos casos inicialmente leves. A partir dessa avaliação, é possível orientar a hidratação, esclarecer os sinais de alerta e definir se o paciente precisa de uma consulta presencial ou de exames complementares. O fundamental é que a pessoa não fique sem orientação e saiba reconhecer quando precisa procurar um serviço de urgência”, explica Adelino.

O médico ressalta, entretanto, que o teleatendimento não substitui a avaliação presencial quando há suspeita de complicações ou necessidade de exame físico e investigação laboratorial. Gestantes, idosos, pessoas com comorbidades e outros pacientes com fatores de risco também podem necessitar de acompanhamento presencial precoce, mesmo na ausência de sinais de alarme.



Diante de dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, desmaios, dificuldade para respirar ou outros sinais de agravamento, a recomendação é procurar imediatamente um serviço de urgência, sem aguardar uma consulta remota.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da assistência adequada aos pacientes, a eliminação dos criadouros do mosquito, a proteção contra picadas e a vacinação conforme as recomendações das autoridades de saúde continuam sendo medidas essenciais para reduzir a transmissão e o impacto da dengue nos próximos meses.

