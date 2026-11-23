SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Aos 43 anos, Michelle Loreto descobriu que a maternidade poderia fazer parte de sua história de uma maneira que nunca havia imaginado. A gravidez de Aurora não foi planejada. Até então, a jornalista, que passou 20 anos na Globo, sequer tinha certeza de que queria ter filhos.

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Três anos depois do nascimento da menina, a experiência se transformou em inspiração para uma nova empreitada: o videocast Idosa É Quem Te Pariu, em que conversa sobre maternidade depois dos 40, envelhecimento e os desafios da vida feminina.

O programa, que estreou em 12 de novembro, terá seis episódios na primeira temporada, com novos convidados a cada semana.

A proposta é reunir celebridades, mulheres anônimas e especialistas de áreas como medicina e antropologia para discutir assuntos que atravessam a vida das mulheres, como carreira, saúde, corpo, sexualidade, finanças, rede de apoio e identidade.

Com conversas intimistas, histórias pessoais e embasamento técnico, a atração vai ao ar às quintas-feiras, às 18h, no YouTube e no Spotify. A primeira convidada foi a jornalista Izabella Camargo, que foi mãe aos 40 e aos 44 anos.

A ideia nasceu de um processo que Michelle nem percebeu de imediato. Antes de engravidar, ela não se imaginava vivendo a maternidade. "Nunca pensei em engravidar. Para mim, a maternidade seria por adoção. Eu não queria ter meu corpo mudado. Nunca congelei óvulos", conta.

Ela admite que levou um susto com a descoberta da gravidez. "Passei quatro meses chorando porque todos os meus planos tinham mudado", relembra.

Com o tempo, a jornalista passou a enxergar na própria experiência um caminho para acolher outras mulheres que atravessam dúvidas semelhantes.

O projeto chegou a surgir inicialmente como um livro, mas ganhou outro formato depois que ela assumiu a curadoria de um espaço sobre saúde e bem-estar na Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

A maternidade também mudou a maneira como Michelle olha para si. "Minha filha ressignificou muitas caixinhas dentro de mim. Ela é meu motor. É um amor que sai pelos poros. Sou capaz de fazer por ela coisas que não faço por mim", afirma.

A proposta do projeto também abre espaço para mulheres que não desejam ter filhos ou que ainda não sabem se querem viver a maternidade. Michelle faz questão de não transformar sua história em uma fórmula a ser seguida. "Se você tem certeza de que não quer ter filhos, então não tenha. Um filho vai mudar seu roteiro", alerta.

Ela também chama atenção para as expectativas que cercam o envelhecimento feminino. Uma das reflexões do programa parte de sua própria relação com o tempo. Quando Aurora completar 20 anos, a mãe terá 63. "Ela ainda morará comigo, e eu precisarei estar trabalhando. Mas para a sociedade, já serei considerada idosa", observa.

A criação do videocast marca uma mudança importante na carreira da jornalista. Depois de duas décadas na Globo, onde trabalhou em diferentes atrações e passou dez anos no programa Bem Estar, Michelle decidiu deixar a emissora após perceber que não teria mais espaço para seguir na área de saúde, segmento no qual é especialista.

Ela recebeu uma proposta para integrar outro projeto ligado ao Encontro, mas não se identificou com a possibilidade de abandonar o tema ao qual havia dedicado boa parte da carreira.

"Quando fui para o Bem Estar, encontrei o meu nicho. Amo essa área, amo comunicar saúde. Estava havia dez anos no programa, metade da minha carreira na Globo. A proposta que me fizeram não era de saúde. Pensei que, seis meses depois, não estaria feliz", conta.

A decisão foi tomada sem haver outro emprego ou projeto fixo à espera. Michelle pediu demissão e precisou enfrentar as incertezas de uma carreira fora da estrutura da maior emissora do país. "Eu precisava acreditar no meu potencial e queria que minha filha pudesse olhar para mim e pensar que tive coragem", avalia.

A jornalista admite que a transição teve momentos difíceis, inclusive de dúvida sobre o próprio lugar no mercado. "Estar na Globo por 20 anos era estar em um lugar confortável, mas quis arriscar. No primeiro evento de que participei após um mês fora da emissora, já não tinha mais o sobrenome Globo. Você passa a ser você mesma em outro momento", diz.

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Agora com o videocast, um ano depois da despedida do canal, Michelle diz que pretende transformar as conversas em um espaço de identificação, sem julgamentos e com liberdade para abordar também as contradições da maternidade. E, claro, continuar com mais temporadas.