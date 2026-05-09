Maternidade tardia cresce no Brasil, aponta IBGE

Às vésperas do Dia das Mães, um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou um aumento expressivo da maternidade tardia no Brasil. Segundo os dados, na última década cresceu o número de gestações entre mulheres de 35 a 39 anos, enquanto caiu a taxa de nascimento entre mães de até 19 anos.

De acordo com o estudo Estatísticas de Gênero, o número de filhos por mulher no país caiu 13% entre 2018 e 2023. Já entre mulheres com mais de 40 anos, houve um crescimento de quase 17%. O grupo de bebês nascidos de mães entre 40 e 49 anos foi o único que apresentou aumento no período, passando de 90 mil nascimentos em 2018 para 106 mil em 2022.

Segundo o levantamento, a mudança está diretamente ligada ao aumento da escolaridade feminina, à maior participação das mulheres no mercado de trabalho, além da busca por estabilidade financeira e, em alguns casos, da ausência de um parceiro.

Com a maternidade acontecendo mais tarde, muitas mulheres acabam enfrentando a menopausa enquanto ainda cuidam de filhos pequenos ou adolescentes. A ginecologista Beatriz Tupinambá explica que é importante compreender as mudanças do corpo e buscar apoio durante esse período.

O primeiro passo é entender que o corpo está passando por uma transição. O segundo, não menos importante, é não se negligenciar. A mulher precisa se colocar como prioridade.

A especialista também destaca a importância do diálogo familiar e da divisão de responsabilidades dentro de casa.

Explicar para a família o que está acontecendo faz toda a diferença; vai gerar mais empatia, mais colaboração no seu dia a dia. E por fim, acredite: você não tem que dar conta de tudo sozinha. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é estratégico, é a sua saúde que está em jogo. Cuidar de si mesma é também uma forma de cuidar melhor dos seus filhos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar da chegada da menopausa, a maternidade ainda pode ser possível. Atualmente, com os avanços da medicina reprodutiva, mulheres nessa fase da vida podem engravidar por meio de técnicas como a fertilização in vitro.